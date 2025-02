«Era un partido idóneo para poder ganar y lo hemos palmado»

El entrenador de la Gimnástica Segoviana, Ramsés Gil, reconoció el momento preocupante que atraviesa el equipo tras sufrir su quinta derrota en los últimos seis encuentros ... . «Esto es como la vida misma. Hay ratos buenos, malos y malísimos. Nosotros estamos en uno malísimo, pero vamos a salir. Quedan catorce partidos y si alguien piensa que vamos a bajar los brazos está equivocado. Pase lo que pase. Nos levantaremos porque en este equipo hemos pasado muchas penurias y lo hemos pasado muy mal. Hemos sufrido una auténtica barbaridad en situaciones mucho más preocupantes que la que tenemos ahora. Se tira para arriba. Pelearemos la categoría hasta el último día con las armas que tenemos y con una plantilla fantástica. Con esta gente iremos al fin del mundo. Si llegamos y nos salvamos, lo celebraremos; si no, pues nos flagelaremos y seguiremos», dijo el técnico segoviano.

Ramsés rechazó que la derrota fuese un 'palo' pero sí reconoció que el partido ante el filial navarro estaba marcado en rojo en el vestuario gimnástico. «Todos pensábamos que haciendo un buen partido podíamos sumar tres puntos y salir de la parte de abajo. El análisis que hacemos es negativo desde que hemos empezado 2025. Hay que intentar cambiar la dinámica cuanto antes. Hoy era un partido idóneo para poder ganar porque era un rival directo y lo hemos palmado», declaró en la rueda de prensa posterior al choque frente al Osasuna B.

Sobre las causas de la derrota, señaló la mala primera parte de los azulgranas. «Es una obviedad. Entramos mal a los partidos, sobre todo desde que hemos entrado en una racha negativa. Ir a remolque en una categoría tan exigente y con rivales tan poderosos te condiciona muchísimo. Te obliga a arriesgar de más. No es la situación lógica ni la ideal. Hemos concedido mucho atrás en la primera parte y nos ha matado el partido», dijo. Sin embargo, no quiso responsabilizar de la derrota a la defensa. «Hoy no es un partido para hablar de fase defensiva. Tres de los goles son en salida de balón o segundas jugadas. Son momentos del juego que no forman parte de la defensa organizada. Estamos defendiendo mal, es obvio e intentaremos hacerlo mejor», declaró.

Para salir de la difícil situación que atraviesa el equipo en 2025, Ramsés apostó por la fortaleza del grupo. «El vestuario es fuerte. Sabemos que ganar cualquier partido es difícil y cuando estás como estamos ahora es mucho más complicado. Cuando tengamos una victoria veremos todo de otro modo y se abrirá un poco más la luz al final del túnel», declaró. Y para ello, sostuvo que tan solo hay un camino. «Solo conozco una receta que es entrenar y entrenar bien. No vale con echar mil horas. Hay que echar mil horas y echarlas bien. Intentar aprovecharlas y tener la capacidad de sobreponerte cuando vienen mal dadas y de ser superior a los rivales en los partidos. Hoy hemos tenido ratos pero la primera parte ha sido claramente suya», declaró.

Por último, insistió en que la Segoviana peleará hasta el final de temporada por lograr el objetivo de la salvación: «Dramas cero y lamentos cero». La primera oportunidad para salir de la mala dinámica llegará el próximo domingo. «A seguir trabajando para intentar ganar en Ponferrada», dijo Ramsés Gil.