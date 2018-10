El cerebro también debe ir al 'gym' Un hombre se somete a una de las pruebas en el interior del autobús / Ical Los neurólogos recomiendan preparar la jubilación unos años antes para mantenerse intelectualmente activo LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Miércoles, 3 octubre 2018, 13:26

Miguel San Romualdo, de 75 años, salía ayer del autobús que la Sociedad Española de Neurología y la Fundación del Cerebro habían instalado junto a la plaza de toros mientras varias decenas de personas esperaban su turno para acceder al vehículo. Sus arterias cerebrales habían pasado el examen y él comentaba orgulloso sus hábitos: sus cinco kilómetros diarios, unas pequeñas pesas y la bicicleta estática.

En el autobús, que estuvo el lunes en Madrid y terminará la semana en León, Guadalajara y Ciudad Real, se da a conocer qué es la neurología, para que las personas sepan a qué van cuando acuden a una consulta. Además, se practican pruebas relacionadas con el área cognitiva. Si en alguna de esas pruebas se observa alteración, se aconseja a esa persona que acuda a su médico de cabecera, para que sopese si es preciso que acuda al neurólogo.

«Nuestro objetivo es alertar de determinados procesos neurológicos y dar un conocimiento de las enfermedades a través de los síntomas», explicó el jefe del Servicio de Neurología del Hospital General de Segovia, Jacinto Duarte García, quien valoró los avances conseguidos: «No hace relativamente mucho que toda la red pública debe tener al menos un neurólogo y en la mayoría de los hospitales públicos hay unidades de neurología».

¿Qué enfermedades son más frecuentes con la edad? El doctor Duarte explicó que la esclerosis múltiple afecta especialmente a personas jóvenes, entre 20 y 40 años. «Hace 30 años no existían apenas tratamientos para esta enfermedad, al cabo de un tiempo los enfermos acababan con discapacidad y muchos terminaban en silla de ruedas», explicó el jefe del Servicio de Neurología del Hospital, quien incidió en los avances conseguidos. «Han mejorado los tratamientos y hay grupos de neurólogos especializados en esta enfermedad». En la edad media incide especialmente el ictus. «Estamos haciendo campañas para que se vaya al hospital ante cualquier mínimo síntoma de ictus, podemos revertirlo». El eslogan del autobús es 'El cerebro es salud' porque un problema neurológico «tiene repercusiones, la salud queda muy mediatizada y se va a engordar, va a aumentar la tensión, los problemas vasculares…», señaló Duarte.

La vejez conlleva un proceso degenerativo y la enfermedad de alzheimer, que no solo afecta al paciente sino a todo el contexto familiar, es uno de los grandes desafíos sanitarios de los países desarrollados. Por eso los neurólogos consideran clave la prevención con hábitos saludables como andar todos días varios kilómetros, porque las recomendaciones cardiovasculares valen también para el cerebro.

Enfermedad sin tratamiento

Además, añaden consejos como «no televisión, sí lectura» y socializar. «No tenemos un tratamiento, ni curativo ni para frenar el avance de la enfermedad. De hecho, muchos enfermos con alzhéimer van al neurólogo y dicen que están formidables, no son conscientes de su deterioro», señala el doctor, quien insistió en la necesidad de estimulación cognitiva que se consigue hablando con la gente, manteniendo relaciones sociales, con la lectura o haciendo sopas de letras para «mantener una actividad cerebral activa» y «no encerrarse en casa». Unos hábitos que, en su opinión, hay que practicar unos años antes de que llegue la jubilación, informa Ical. No hay datos exactos del número de enfermos de alzhéimer en la provincia, pero su avance es claro por su relación con el envejecimiento. «Tenemos la capacidad para alargar la vida, pero no estamos mejorando la calidad de vida, sobre todo en cuanto a autonomía».

El autobús instalado ayer en la capital estába dividido en dos sectores. El primero, para estudios neuropsicológicos. «La idea es que la gente no se agobie ante esas pruebas cuando se las hagan en una consulta. No estamos mirando su intelecto sino su deterioro cognitivo», señaló Duarte. Cada test está repartido por grado de escolaridad. Hay uno de claves numéricas para vincular símbolos a dígitos; otro de trazos para unir números, los cubos de Kohs miden también la orientación visoespacial y un fototest que sirve para descartar la demencia. En otra sección, dos médicos se encargaban de hacer exploraciones de Doppler, que evalúa las arterias del cerebro.