El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Iñaki Bea da instrucciones a Iker Pérez el otro día en Salamanca. Juan Martin / G. Segoviana

«No entiendo la vida ni el fútbol sin pasión»

Iñaki Bea asume cómo se transforma en el césped: «Ya he bajado el pistón porque veo que el futbolista lo entiende»

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:58

Comenta

El domingo visita La Albuera el Burgos Promesas y el técnico de la Segoviana, Iñaki Bea, está listo para transformarse en su alter ego visceral ... de cada partido. «Hay un Iñaki fuera del campo y uno en el verde que se transforma completamente. Soy muy pasional, pero no solo en el fútbol, yo no entiendo la vida sin pasión». Cuando uno contrata a un entrenador, no solo elige pizarra, sino personalidad, pues ambas van necesariamente unidas. El resultado es un equipo solidario, peleón, pesado, que gana por ambición y, si pierde, es por querer demasiado. «Ya he bajado mucho el pistón porque veo que el futbolista lo entiende. Ya sale de ellos. El camino está marcado, vamos a ver dónde llegamos a finales de mayo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  3. 3

    Un grupo de personas retiene al exhibicionista de Parquesol y facilita su identificación policial
  4. 4

    Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa
  5. 5 Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
  6. 6

    Una puñalada mortal, «un arrebato» y un cadáver ensangrentado en Medina del Campo
  7. 7 La audiencia preliminar del juicio por el asesinato de Esther López será el 24 de noviembre
  8. 8

    Ochenta menores limpian a mano el entorno de Las Moreras y retiran 52 kilos de latas, vidrios y colillas
  9. 9 Detenido por apuñalar siete veces a un hombre en una discoteca del centro de Segovia
  10. 10

    Amplio respaldo de los técnicos sanitarios al primer día de huelga, con afectación en quirófanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «No entiendo la vida ni el fútbol sin pasión»

«No entiendo la vida ni el fútbol sin pasión»