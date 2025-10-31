«No entiendo la vida ni el fútbol sin pasión»

El domingo visita La Albuera el Burgos Promesas y el técnico de la Segoviana, Iñaki Bea, está listo para transformarse en su alter ego visceral ... de cada partido. «Hay un Iñaki fuera del campo y uno en el verde que se transforma completamente. Soy muy pasional, pero no solo en el fútbol, yo no entiendo la vida sin pasión». Cuando uno contrata a un entrenador, no solo elige pizarra, sino personalidad, pues ambas van necesariamente unidas. El resultado es un equipo solidario, peleón, pesado, que gana por ambición y, si pierde, es por querer demasiado. «Ya he bajado mucho el pistón porque veo que el futbolista lo entiende. Ya sale de ellos. El camino está marcado, vamos a ver dónde llegamos a finales de mayo».

Tras lograr en Salamanca la primera victoria a domicilio, el riesgo de la semana está en la relajación. «Está en nuestras manos que la intensidad no baje. Las victorias te pueden debilitar porque te piensas que eres muy bueno y se te olvida muchas veces lo que has hecho». Esos ingredientes del triunfo, «la solidad, el querer, dar importancia al más mínimo detalle». En un escenario propicio para la complacencia como es recibir en casa a un recién ascendido. Pese a que su equipo fue superior en los Anexos del Helmántico, fue un resultado apurado de 1-2, con un penalti salvado por Postigo y un gol en el 93. «Sufrimos en ese último córner, pero si echamos la vista atrás, orgulloso de todos los jugadores, los que participaron y los que no».

Como aviso a navegantes, Bea repasa las sorpresas de la semana en Copa del Rey: los derribos de Portugalete, Ourense y Extremadura ante Valladolid, Oviedo o Las Palmas. «Venimos sabiendo que, sí, es verdad que estamos bien y el Burgos es un recién ascendido, pero cada partido es una historia y tenemos que ponernos las pilas». Un rival al que caracteriza, además de esa juventud inherente a un filial, por lo alta que planta la línea defensiva para ser un equipo de la zona baja. «Intenta jugar bien, tener salidas limpias, con dos medios centros poderosos y bandas muy verticales que nos pueden generar problemas». Solo ha puntuado lejos de Burgos en su empate en Santander ante el filial del Racing para caer con claridad ante Deportivo (3-0), Real Oviedo Vetusta (5-2) y Bergantiños (4-2). Son tres de los cinco equipos que encabezan la tabla, junto a Sego y Ávila, separados por dos puntos, lo que hay entre el liderato coruñés y el triple empate por la tercera plaza en el que están los azulgranas.

«Tenemos que dar mucha importancia al rival. Es verdad que el Oviedo sufrieron, pero luego han sacado resultados meritorios». Solo tiene una victoria, ante otro recién ascendido como el Astorga, para siete puntos, un promedio por debajo del punto por jornada que le llevaría a Tercera. La Segoviana es el único equipo de las cuatro primeras categorías del fútbol español con cuatro victorias con portería a cero en sus primeros cuatro partidos como local, pero siempre hubo resistencia. Hasta ahora, todas las primeras partes de La Albuera han acabado sin goles.

Pese a que Bea tiene la seguridad de que «vendrán momentos malos», no baja las expectativas. «El equipo tiene que pelear por estar arriba, lo ha demostrado hasta ahora». Parte de esa clave está en la gestión del vestuario. «Creemos mucho en la meritocracia. Si algún día tengo un rifirrafe con algún jugador, siempre digo lo mismo, no me pidas perdón porque el primero que muchas veces pierde las formas, soy yo». Cuando impregna su personalidad al equipo, asume las corrientes de su alto voltaje. «Cuando queremos ser un equipo pasional, tenemos que sacar esa mala leche. Y a no sé cuántas pulsaciones, es entendible. Con eso tenemos que convivir. Los que no juegan ponen en lunes caras más largas, pero el miércoles ya estamos todos con las pilas puestas». Y el grupo, además de acatar, le pregunta a él qué valoraba en el día a día cuando jugaba. «La autocrítica y la honradez. Y en esa plantilla, lo tenemos». Para bien o para mal, el camino está marcado.