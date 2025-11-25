El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia. El Norte

Las entidades menores y mancomunidades rinden menos cuentas que los ayuntamientos

El Consejo de Castilla y León detecta un bajón en el grado de cumplimiento de las entidades asociativas existentes en la provincia de Segovia

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:17

El Consejo de Cuentas de Castilla y León llama la atención en su última revisión de este mes de noviembre del descenso observado en la ... rendición ejecutada por las entidades locales menores y mancomunidades de la provincia. Tal y como especifica el organismo regional de control que fiscaliza los presupuestos, inversiones, convenios o contratos suscritos durante la anualidad más reciente, la de 2024, son estos núcleos de población y estas asociaciones las que están detrás de un menor cumplimiento general, entre consorcios, Diputación, ayuntamientos y las citadas entidades.

