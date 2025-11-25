Las entidades menores y mancomunidades rinden menos cuentas que los ayuntamientos

El Consejo de Cuentas de Castilla y León llama la atención en su última revisión de este mes de noviembre del descenso observado en la ... rendición ejecutada por las entidades locales menores y mancomunidades de la provincia. Tal y como especifica el organismo regional de control que fiscaliza los presupuestos, inversiones, convenios o contratos suscritos durante la anualidad más reciente, la de 2024, son estos núcleos de población y estas asociaciones las que están detrás de un menor cumplimiento general, entre consorcios, Diputación, ayuntamientos y las citadas entidades.

Frente a esa mayor laxitud, los consistorios han demostrado una mayor diligencia, aunque hay excepciones. «La importante mejora» -como lo define la propia institución autonómica que preside Mario Amilivia- en la rendición de las cuentas por parte de las administraciones municipales de Segovia se traduce en que ha habido más localidades que han cumplido con el deber de presentar sus cuentas dentro del plazo legal estipulado, que expiraba el 31 de octubre. En concreto, siete corporaciones más han presentado la documentación pertinente que las que lo hicieron en 2023, lo que equivale a un aumento del 3,3%. Más de 73% de los 209 ayuntamientos pasaron el trámite.

En cifras 10 entidades locales menores de las diecisiete existentes en la provincia de Segovia rindieron sus cuentas del ejercicio 2024 ante el órgano regional de fiscalización en tiempo y forma. 22 mancomunidades y otras entidades asociativas de las 35 que hay en la provincia cumplieron con su obligación de rendir cuentas ante el Consejo de Castilla y León en la anualidad 2024.

Por su parte, la labor de supervisión que desarrolla el organismo regional señala que siete de las diecisiete entidades locales activas y homologadas en la provincia sortearon el control y no registraron sus contabilidades correspondientes a 2024 en el periodo establecido por la norma que regula la fiscalización de sus operaciones financieras y económicas, una más que en 2023, apuntan los datos recabados por el Consejo. O lo que es lo mismo, el 58,8% formalizó sus números como mandan las reglas.

En cuanto al índice de rendición alcanzado por parte de las mancomunidades y de otras asociaciones voluntarias de localidades que forman parte del entramado administrativo de la provincia también bajó con respecto al curso anterior.

El Consejo de Cuentas de Castilla y León pone de manifiesto que, dentro del plazo previsto legalmente, solo veintidós de las treinta y cinco agrupaciones existentes cumplieron en tiempo y forma con la obligación requerida de fiscalización, lo que supone un grado de cumplimiento que se queda a las puertas del 63%. Fueron dos entidades menos que en 2023 las que registraron correctamente los datos de sus contabilidades.

El informe del órgano autonómico presidido por Mario Amilivia concluye que, en la anualidad de 2024, los consistorios segovianos han acatado más y mejor sus peticiones. «No ocurre lo mismo con las entidades locales menores», hace hincapié en su diagnóstico, que han sido menos diligentes.