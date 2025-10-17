La enfermería urológica reclama el reconocimiento oficial como especialidad El congreso regional, que se desarrolla en Segovia, trata entre otros asuntos las oportunidades de la Inteligencia Artificial, a la que «no hay que tener miedo»

Segovia acoge este viernes y sábado el XVI Congreso Castellano y Leonés de Enfermería Urológica, que en esta edición se celebra bajo el lema 'Avanzando hacia el futuro'. Más de medio centenar de profesionales procedentes de toda la comunidad debaten sobre innovación, progresos tecnológicos y el horizonte hacia el que se encamina esta disciplina asistencial con el objetivo de fortalecer su papel en un entorno sanitario que está en constante transformación.

«La enfermería urológica debe situarse en el centro del cambio, liderando desde el conocimiento y la experiencia, sin olvidar nunca la humanidad que nos define». Así se ha expresado África Merino, presidenta de la Asociación Castellana y Leonesa de Enfermería en Urología (ACYLEU), quien incide en «no perder de vista las raíces» aunque el foro dirija su enfoque hacia el futuro.

Uno de los ejes principales del congreso de Segovia es el impulso a la investigación enfermera y al reconocimiento profesional. La también responsable del evento ha hecho hincapié en la necesidad de que se reconozca de manera oficial la enfermería urológica como especialidad. «En un mundo en el que la ciencia y la medicina se están superespecializando es necesario que las instituciones reconozcan a las enfermeras especialistas en urología. Los pacientes y los propios equipos demandan su presencia en las unidades hospitalarias», ha apostillado Merino.

Las nuevas tecnologías

El programa científico de esta edición combina ciencia, tecnología y práctica clínica. A lo largo de las dos jornadas se abordarán temas como la continuidad asistencial, el liderazgo enfermero en la coordinación de cuidados, las infecciones del tracto urinario y su prevención, la cateterización vesical y el manejo del priapismo desde una perspectiva integral que incluye anatomía, cuidados urgentes, técnicas quirúrgicas y la dimensión humana de la atención.

También se presentarán proyectos de teleenfermería y educación sanitaria, investigaciones sobre mitomicina e innovación en cuidados, así como talleres teóricos y prácticos sobre el uso del escáner vesical y sesiones de comunicaciones orales y póster con los trabajos más destacados. La conferencia de clausura explorará las oportunidades que la Inteligencia Artificial ofrece al ámbito enfermero. En relación con este tema, Merino subraya que no hay que tener miedo ni a la IA ni a las nuevas tecnologías; «lo que debemos temer es no estar a la altura de lo que los pacientes y la sociedad necesitan de nosotros».