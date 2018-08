Encuentran desmontada una pasarela de los Montes de Valsaín Aspecto que presentaba la pasarela. / El Norte El centro arreglará la transitada conexión y no tiene constancia de antecedentes vandálicos LUIS J. GONZÁLEZ Segovia Lunes, 20 agosto 2018, 14:04

Una pasarela sobre el arroyo Carneros, en los Montes de Valsaín encima de los jardines de La Granja, fue encontrada la pasada semana desmontada por causas aún desconocidas. «No puedo asegurar nada, simplemente que lo arreglaremos cuando podamos y que estará ahí de nuevo. Lo mismo alguien lo ha roto o ha sido un animal de mucho peso», explica el director del Centro Montes de Valsaín, Javier Donés. La pasarela, que ya estaba entre las tareas pendientes a arreglar , llevaba varios años en pie y había sido objetivo de intervenciones.

«Es un sitio bonito y sí que pasa gente. Es una pasarela peatonal para que pasen los visitantes que transitan por esa zona del monte. Tenemos varios puentes y muchas pasarelas y de vez en cuando se van manteniendo», relata Donés.

El centro insiste en que no tiene ninguna constancia de mala fe y que no hay antecedentes recientes de actos vandálicos. «Sabemos que está roto, pero no que haya sido destruido. Cosas insospechadas hemos visto, pero no le daría más importancia. No hay precedentes de que nadie haya ido a estropear una pasarela en los 32 años que llevo trabajando aquí ni actos vandálicos contra puentes, infraestructuras, carreteras... Con independencia de que cafres hay en todos los lados». Donés relata un verano habitual en el monte, con picos habituales de gran afluencia. «Como todos los fines de semana de este mes, hay mucha gente. En las zonas de recreo tenemos una capacidad, y a partir de ahí la gente se tiene que buscar otros aparcamientos alternativos».