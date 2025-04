Las empresas 'pasan' de los proyectos de San Nicolás y la plaza de Guevara

Quique Yuste Segovia Viernes, 25 de abril 2025, 08:07 Comenta Compartir

Dos de los proyectos que el Ayuntamiento de Segovia debe ejecutar con cierta urgencia en los próximos meses para no poner en riesgo una subvención ... de fondos europeos se han encontrado con un importante obstáculo en el camino: no hay empresas interesadas en su ejecución. Al menos, no por el momento.

El proceso de licitación de los proyectos para la rehabilitación sostenible de la iglesia de San Nicolás y su adaptación como punto de información del románico de Segovia ha finalizado desierto, sin que ninguna empresa presentase oferta alguna para hacerse con las obras. Es el mismo resultado obtenido en proceso de licitación para la restauración, excavación y musealización del foro de la ciudad romana en la plaza de Guevara. Tampoco ha recibido ofertas de empresas interesadas en su ejecución. El problema de la falta de empresas interesadas en llevar a cabo las obras no es pequeño para el Ayuntamiento de Segovia. No tanto por la falta de alternativas sino porque supondrá un retraso en la ejecución de dos proyectos que tienen una fecha marcada en rojo en el calendario: el 30 de junio de 2026. Apenas catorce meses para que se pueda llevar a cabo la adjudicación de las obras y la ejecución de las mismas. Si los plazos ya estaban ajustados, después de este contratiempo lo estarán aún más. En el caso de la iglesia de San Nicolás, el proyecto cuenta con un plazo de ejecución de doce meses. Para la musealización del foro de la ciudad romana de la plaza de Guevara, el plazo es ligeramente superior, de trece meses. Es decir, ya iban al límite de cumplir con los tiempos fijados por la convocatoria de fondos europeos del plan Impulsa Patrimonio. El riesgo de no ejecutar a tiempo las intervenciones financiadas con fondos europeos es ya bien conocido por el Ayuntamiento de Segovia, que ya se ha visto obligado a devolver cientos de miles de euros de proyectos de este tipo que no ha sido capaz de ejecutar dentro de los plazos fijados por la convocatoria. Es el caso de las obras de una isla de calor en la plaza de Somorrostro o de remodelación del mercado municipal de La Albuera. Especialización La solución que buscará el gobierno municipal a la falta de empresas interesadas en hacerse cargo de las obras en San Nicolás y la plaza de Guevara es la apertura de un proceso negociado sin publicidad. Es decir, contactará de forma directa con varias empresas para ofrecer la opción de ejecutar los trabajos. El alcalde de la ciudad, José Mazarías, supuso que la falta de ofertas durante la licitación tiene varias causas. Por un lado, señaló la falta de personas que sufren buena parte de las empresas constructoras, circunstancia que impide que puedan realizar varios trabajos a la vez. También puso sobre la mesa la complejidad de ambos proyectos, que requieren de una especialización por parte de sus trabajadores que no todas las empresas disponen. Por último, habló de «una gran cantidad de obras públicas que salen a licitación», un hecho que según Mazarías provoca que las empresas puedan elegir aquellas intervenciones más económicas y más rentables para sus intereses.

