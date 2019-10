Los empleados públicos exigen de nuevo las 35 horas Un momento de la protesta de ayer. / Nacho Valverde-Ical CC OO, UGT y CSIF se movilizan ante la Dirección Provincial de Educación EL NORTE Segovia Martes, 8 octubre 2019, 11:03

Alrededor de un centenar de empleados públicos de la Junta en Segovia secundaron ayer la concentración convocada a las puertas de la Dirección Provincial de Educación para demandar el cumplimiento de las 35 horas. El portavoz de CC OO Segovia, Óscar Sancho, dijo que la Junta «no solo se está riendo de la función pública sino de toda la sociedad de Castilla y León porque le está privando de una atención para que la que tienen dinero y un acuerdo», que aumentaría la contratación de profesionales, informa Ical.

Sancho señaló, junto a las representantes de UGT y CSIF, Yolanda Lucía y Yolanda González, respectivamente, que no quieren negociar nada con la Junta porque «ya lo negociamos y los firmamos» y lo que es «inaudito» es que no se cumpla algo que está firmado porque a los empleados públicos de la Junta son unos profesionales a los que no se les ocurriría no cumplir los horarios y acuerdos que aceptaron.

El portavoz de CCOO Segovia dijo que los responsables de la Junta no tienen excusas y deben demostrar «su compromiso» porque no solo se están «riendo de nosotros sino de la sociedad de Castilla León», al privarla de una atención para que la que tienen «dinero y un acuerdo», que «aumentaría los profesionales y en calidad», porque se habla de la 'España vaciada' pero «se suprime en educación y sanidad en los pueblos», lo que hace «que la gente se vaya».