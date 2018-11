«Los maltratadores suelen ser gente normal y corriente, da igual la profesión, clase social o nacionalidad» La psicóloga Ángela Montes. / El Norte La psicóloga Ángela Montes imparte en el Real Sitio una conferencia sobre la violencia de género CARLOS ÁLVARO Real Sitio de San Ildefonso Sábado, 24 noviembre 2018, 23:41

Ángela Montes, graduada en Psicología, coprotagoniza hoy en La Granja una conferencia con Ana Alonso, graduada en Filosofía. Ambas van a intengar aportar algo más de luz acerca de la violencia de género, mal que tantas víctimas causa al año en España y en otros países. Montes hablará de la denominada escalada de la violencia, proceso que suele empezar con la violencia psicológica, así como del tratamiento psicológico que reciben tanto víctimas como maltratadores; de hecho, el año pasado estuvo diez meses en un centro de inserción social, inmersa en un tratamiento con penados por violencia de género.

«De la violencia de género sabemos muchas cosas, pero no las aplicamos con la efectividad que debiéramos. Sabemos mucho desde el punto de vista de la psicología y es verdad que, en el plano legal, ha habido muchos progresos, porque la ley del 2004, por ejemplo, es una referencia. El problema es que el enfoque de género no se aplica en todos los ámbitos de la sociedad como se debiera», señala. La violencia psicológica suele ser la primera fase del proceso, en la que la víctima experimenta una habituación. «Si cogemos una rana y la introducimos en una olla de agua hirviendo, saltará rápidamente porque nota la temperatura; pero si la metemos en agua fresca y después aumentamos poco a poco la temperatura, la rana permanecerá dentro de la olla porque no notará nada. Quiero decir que la víctima no es consciente, al principio, de lo que le está ocurriendo. Pero esa mitificación del amor que tenemos, ese 'está celoso porque me quiere' o 'no quiere que salga con mis amigas porque se queda solo en casa' son detalles que, al final, dan lugar a una relación de violencia física. El chantaje psicológico está en el origen».

Para detectar situaciones complicadas, Ángela Montes subraya la importancia de la sociedad, de las personas ajenas a esa relación violenta: «La víctima tiene suficiente con ser víctima, pero el resto de las personas lo vemos. Son las personas del entorno las que más pueden ayudar a la víctima».

Sobre el perfil del maltratador, no existe un perfil único: «Los maltratadores suelen ser gente normal y corriente, da igual la profesión, la clase social, la nacionalidad. Hay abogados, médicos, electricistas... la educación recibida es uno de los problemas de fondo. Yo me he encontrado con una gestión pésima de las emociones y con unas capacidades comunicativas muy limitadas. A los hombres, en general, no se les ha inculcado una identificación de las emociones y su gestión».