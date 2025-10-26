El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Postigo detiene el penalti en la primera parte. Juan Martín / Gimnástica Segoviana

El efecto Postigo da a la Sego la primera alegría a domicilio

El segoviano detiene a Mancebo una pena máxima con 0-1 y su equipo se impone con un latigazo de Rubén y un cabezazo de Silva

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 26 de octubre 2025, 14:34

Una semana después de debutar con victoria ante el Real Ávila con su madre al borde de la muerte, Alejandro Postigo engrandeció este domingo su ... figura salvando la ventaja de la Gimnástica Segoviana en Salamanca. El penalti que detuvo a los charros con 0-1 a la media hora de partido sirvió a la postre para impulsar, a la cuarta, la primera victoria a domicilio de la temporada ante un anfitrión que venía de ganarlo todo ante su público. Un triunfo ante un teórico rival directo que comprime la tabla, pues pone a los de Iñaki Bea terceros, a dos puntos del líder.

