El edificio de Segovia que se cuela en el último éxito de Netflix

El Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE), edificio cuya construcción ha costado millones de euros, sigue sin tener un contenido estable. El Ayuntamiento de Segovia ha comenzado el traslado de parte de sus dependencias municipales al inmueble de la calle Campos de Castilla, pero no ha conseguido completar la mudanza de más de 180 empleados antes del 31 de diciembre de 2024, la fecha fijada por el alcalde de la ciudad. No hay nuevos plazos, ya que el gobierno municipal no quiere volver a pillarse los dedos. Quiere resolver todas las deficiencias del edificio, como la actualización de los ascensores o la climatización para poder trasladar todos sus servicios que no prestan atención presencial al público. No hay una fecha fijada en el calendario para ello.

Tampoco hay avances conocidos en otros posibles usos del inmueble. La implantación del Centro de Innovación y Tecnificación de Alto Rendimiento (CITAR) de Formación Profesional está descartada desde hace meses por la discrepancias entre el gobierno municipal de la ciudad y el Ministerio de Educación. La posibilidad de atraer otros organismos o empresas está sobre la mesa, pero José Mazarías reconoció esta primavera que no había ningún proyecto firme con interés en el CIDE.

Sin capacidad de atracción empresarial, su singularidad sí que ha captado el interés de las productoras cinematográficas

Así, el edificio diseñado por David Chipperfield está siendo utilizado durante los últimos meses para un uso totalmente diferente al que estaba pensado en los orígenes del Círculo de las Artes y la Tecnología en 2008. Tanto el inmueble como su propio entorno. Muestra de ello son los cuatro conciertos celebrados durante las dos últimas Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro o eventos como el Burladero Show o galas de entregas de premios de la Federación Empresarial Segoviana.

Sin capacidad de atracción empresarial, la singularidad arquitectónica del edificio CIDE sí que ha conseguido captar el interés de numerosas productoras cinematográficas, que han visto en el inmueble situado a las afueras de Segovia una ubicación interesante para diversos proyectos.

Son varios los rodajes que ha acogido el único edificio construido de los que formaban parte del Círculo de los Artes y la Tecnología. Según los datos que ha facilitado el Ayuntamiento de la capital segoviana, hasta 2024 fue el escenario de cuatro anuncios -Lady Pipa, Mazda y dos de Kia- y dos series, una de Atresplayer y otra de Netflix.

La primera de las series, 'Santuario', fue rodada por la productora de Álex de la Iglesia a finales de 2023 y comienzos de 2024 y fue estrenada hace algo más de medio año. En ella, el CIDE era claro protagonista de la trama, ya que el edificio era el lugar en el que se protegían a mujeres embarazadas en un futuro distópico. Aquel rodaje dejó 110.000 euros en la ciudad y no se ha confirmado que vaya a haber una segunda temporada.

La segunda serie era de Netflix aunque nunca se anunció su nombre y su temática. Hasta que hace unos días se ha podido descubrir con su estreno en la plataforma de streaming. Se trata de 'Olympo', producida por Zeta Studios y protagonizada por Clara Galle, María Romanillos, Agustín Della Corte y Nuno Gallego, entre otros.

Se estrenó el pasado 20 de junio y en su primera semana acumuló más de 3,2 millones de reproducciones. Fue número uno en series en seis países y estuvo en el top 10 en otros 46. Es decir, su alcance ha traspasado las fronteras españolas. Es, junto a 'El juego del calamar 3', una de las series más vistas del verano.

En ella el edificio CIDE también juega un papel importante, aunque no aparece hasta la parte final de la temporada. En la ficción, el singular inmueble segoviano está localizado en una zona montañosa en los Pirineos y es la sede de una marca de material deportivo que patrocina a varios de los protagonistas de la serie. En el edificio, además, se produce el principal interrogante de la producción de Netflix.

La arquitectura del edificio se puede observar en varios planos, en los que el logo de la empresa de material deportivo aparece en la fachada principal del edificio CIDE. También se pueden ver en varias ocasiones la plaza del CIDE -aunque sin Segovia al fondo-, así como varias de sus salas interiores. A Netflix no solo le convenció el aspecto exterior del CIDE, también un interior que por el momento no capta a empresas.

