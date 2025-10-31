Dos heridos leves en la segunda colisión en cinco minutos en la provincia de Segovia

El Norte Segovia Viernes, 31 de octubre 2025, 19:15 Comenta Compartir

Dos heridos leves es el saldo de un accidente de tráfico que se ha producido en la mañana de este viernes en la provincia de Segovia. Tal y como señala la información del servicio de Emergencias 112 Castilla y León, este percance de circulación ha tenido lugar poco después del mediodía. A las 12:01 horas, el centro de operaciones ha atendido el aviso en el que se alertaba de una colisión entre dos vehículos en El Espinar. En concreto, se localizaba el suceso en la carretera N-6, a la altura del punto kilométrico 65 de la nacional.

Asimismo, se pedía asistencia sanitaria para evaluar el estado en el que se encontraban un hombre y una mujer que se han visto implicados en el choque de los turismos. El propio servicio de Emergencias 112 Castilla y León avanza que ambas personas presentaban heridas de carácter leve.

El protocolo activado tras atender la comunicación del accidente ha movilizado a la Policía Local de El Espinar, a la Guardia de Tráfico de Segovia y los medios sanitarios pertinentes de Sacyl. Este incidente se ha producido justo cinco minutos después del que ha tenido lugar en la carretera de La Granja, a la salida de la capital segoviana, en el que dos coches han colisionado por alcance. El paso de vehículos por este tramo ha tenido que interrumpirse para facilitar la retirada de los turismos involucrados y la atención a una mujer que se quejaba de un dolor en el pecho como consecuencia del impacto.

El punto de la N-VI en el que se ha producido la colisión es uno de los principales accesos al núcleo de El Espinar, ya que supone la entrada o salida de la localidad de todos los vehículos que utilizan esta carretera nacional desde Segovia o Madrid.