El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tráfico por el punto kilométrico de la N-6 en el que se ha producido el accidente. Pedro L. Merino
Sucesos

Dos heridos leves en la segunda colisión en cinco minutos en la provincia de Segovia

El accidente, que ha tenido lugar este viernes en la carretera N-6 en El Espinar, se ha producido poco después del que ha obligado a cortar la CL-601

El Norte

El Norte

Segovia

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:15

Comenta

Dos heridos leves es el saldo de un accidente de tráfico que se ha producido en la mañana de este viernes en la provincia de Segovia. Tal y como señala la información del servicio de Emergencias 112 Castilla y León, este percance de circulación ha tenido lugar poco después del mediodía. A las 12:01 horas, el centro de operaciones ha atendido el aviso en el que se alertaba de una colisión entre dos vehículos en El Espinar. En concreto, se localizaba el suceso en la carretera N-6, a la altura del punto kilométrico 65 de la nacional.

Asimismo, se pedía asistencia sanitaria para evaluar el estado en el que se encontraban un hombre y una mujer que se han visto implicados en el choque de los turismos. El propio servicio de Emergencias 112 Castilla y León avanza que ambas personas presentaban heridas de carácter leve.

El protocolo activado tras atender la comunicación del accidente ha movilizado a la Policía Local de El Espinar, a la Guardia de Tráfico de Segovia y los medios sanitarios pertinentes de Sacyl. Este incidente se ha producido justo cinco minutos después del que ha tenido lugar en la carretera de La Granja, a la salida de la capital segoviana, en el que dos coches han colisionado por alcance. El paso de vehículos por este tramo ha tenido que interrumpirse para facilitar la retirada de los turismos involucrados y la atención a una mujer que se quejaba de un dolor en el pecho como consecuencia del impacto.

MÁS INFORMACIÓN

El punto de la N-VI en el que se ha producido la colisión es uno de los principales accesos al núcleo de El Espinar, ya que supone la entrada o salida de la localidad de todos los vehículos que utilizan esta carretera nacional desde Segovia o Madrid.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  3. 3

    Un grupo de personas retiene al exhibicionista de Parquesol y facilita su identificación policial
  4. 4 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  5. 5

    Ochenta menores limpian a mano el entorno de Las Moreras y retiran 52 kilos de latas, vidrios y colillas
  6. 6 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  7. 7 Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
  8. 8

    El joven vallisoletano que ha escrito a Rosalía por una curiosa coincidencia y le propone un acuerdo
  9. 9

    Amplio respaldo de los técnicos sanitarios al primer día de huelga, con afectación en quirófanos
  10. 10 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dos heridos leves en la segunda colisión en cinco minutos en la provincia de Segovia

Dos heridos leves en la segunda colisión en cinco minutos en la provincia de Segovia