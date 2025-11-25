Dos heridos por intoxicación por monóxido de carbono en un pueblo de Segovia Un hombre de 63 años y una mujer de 62 han tenido que ser trasladados al Hospital General

El Norte Segovia Martes, 25 de noviembre 2025, 10:17 Comenta Compartir

Dos personas, un hombre de 63 años y una mujer de 62, han resultado heridos por intoxicación de monóxido de carbono en su vivienda de Marugán, en Segovia. La sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió una llamada a las 7:41 horas que solicitaba asistencia para dos personas que se encontraban desorientadas y mareadas en una vivienda de Marugán. Los alertantes explicaban que habían sufrido un intoxicación por monóxido de carbono procedentes de las ascuas de una chimenea de leña.

El 112 dio aviso de este incidente a la Guardia Civil (COS) de Segovia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Segovia. Quedaron informados de la situación, además, los Bomberos de Segovia.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió a un varón de 63 años y una mujer de 62 años, a quienes se trasladó más tarde en la ambulancia de Emergencias Sanitarias al hospital de Segovia.