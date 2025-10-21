Dolor y luto en Samboal por el fallecimiento de su alcalde

La localidad segoviana de Samboal aún se encuentra de luto, conmocionada y unida por el dolor de la pérdida de su alcalde, José Carlos Martín ... Cuesta, que fallecía el pasado viernes en Valladolid, a los 74 años de edad, tras una vida entregada al mundo rural, tanto profesionalmente, como médico, tanto por su labor como regidor, ocupando el cargo en su municipio durante más de un cuarto de siglo.

Como testimonio de dolor del municipio de Samboal ante el fallecimiento de su alcalde, el pasado viernes se decretaban tres días de luto oficial en el municipio, jornadas en las que las banderas del municipio ubicadas en el exterior de todos los edificios municipales han ondeado a media asta.

También se suspendieron todos los actos públicos oficiales organizados por el Ayuntamiento del municipio de la provincia de Segovia, y, a través de un bando, el alcalde en funciones, Juan Carlos Sanz, actuando en representación de la Corporación Municipal, mostraba la condelencia, color y el cariño del municipio de Samboal a los familiares de José Carlos Martín Cuesta.

Y aunque el luto oficial concluía al mediodía de ayer, el pesar en los vecinos continúa aún latente, ante la pérdida de un alcalde que ha estado más de un cuarto de siglo al frente del municipio. Martín Cuesta accedió por primera vez al Consistorio como alcalde en el año 1999, encabezando la Agrupación Independiente de Samboal. Bajo las mismas siglas revalidó su cargo durante todas y cada una de las elecciones que se han celebrado posteriormente, habiendo cumplido ya casi 26 años como primer regidor de Samboal.

Legislatura tras legislatura recibía el apoyo de sus vecinos, y como tal afrontaba con ilusión esa confianza y luchaba para que su municipio y la entidad de Narros de Cuéllar, dependiente del Ayuntamiento de Samboal, y en general las zonas rurales, pudieran conseguir una mejora en la calidad de vida de los habitantes.

José Carlos Martín Cuesta accedió por primera vez al Consistorio como alcalde en el año 1999, encabezando la Agrupación Independiente de Samboal

También luchó por acercar a los vecinos al Ayuntamiento y su conocimiento, en cuanto a su organización y normativa, buscando siempre un proceso continuo de mejora y adaptación a las necesidades que surgieran entre los vecinos, todo ello con la intención de impulsar el desarrollo de Samboal y Narros de Cuéllar.

Muestra de ello son algunas de las medidas que puso en marcha, como ayudas a la compra de material escolar para aquellas familias con hijos escolarizados, planes parciales para la creación de suelo residencial y viviendas para que los jóvenes se quedaran en Samboal, además de trabajar por las instalaciones deportivas y el cuidado del patrimonio, especialmente la iglesia de la localidad, emblema del municipio.

Todo ello sin olvidar su defensa de la sanidad rural, como médico de atención primaria, además de miembro del Consejo de Salud de Área en Segovia. Martín Cuesta se jubiló hace casi una década, lo que le permitió dedicar más tiempo a sus vecinos y al municipio de Samboal.