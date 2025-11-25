Doce pueblos de Segovia acumulan en diez años al menos seis incumplimientos del control de sus cuentas

Que haya ayuntamientos que estén señalados en la lista del Consejo de Cuentas de Castilla y León por no haber aportado dentro del plazo establecido ... la información económica y financiera que se les requiere correspondiente a cada ejercicio no es cuestión de falta de voluntad o un ardid para intentar sortear el trámite y ocultar algo en sus balances. Tal y como coinciden alcaldes de municipios de la provincia de Segovia consultados por El Norte de Castilla para saber la causa por la que el organismo regional les mantiene en la carpeta de las entidades locales que no han rendido sus cuentas, es un problema de capacidad más que de interés. Hay secretarios que se encargan de estas tareas que no dan abasto con la gestión municipal de los pueblos que abarcan, dan a entender en sus explicaciones tanto regidores como los propios funcionarios.

Va a hacer un mes desde que el expiró el periodo fijado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León para que los consistorios registraran la documentación contable que se les exige en aras de la transparencia y del buen gobierno. En concreto, fue el pasado 31 de octubre cuando acabó ese plazo. De los 209 ayuntamientos que componen el mapa político, geográfico e institucional del territorio segoviano, 57 no han cumplido de manera satisfactoria este procedimiento consistente en la rendición de cuentas ante este órgano de control externo que preside Mario Amilivia. Son datos a 16 de este mes de noviembre.

Entre ellos, está el Consistorio de la propia capital. Sus representantes matizan que está previsto informar al ente regional una vez que pase el dictamen pertinente por el pleno corporativo.

Cuáles son

Al repasar esa relación de municipios incumplidores, hay varios que se repiten de un año a otro. Doce no han presentado las cuentas en al menos seis ocasiones durante los últimos diez años: Vegas de Matute, Montejo de la Vega de la Serrezuela, Escobar de Polendos, Matabuena, Navas de Oro, Codorniz, Escarabajosa de Cabezas, Valdevacas de Montejo, Tabanera la Luenga, Moral de Hornuez, Villaverde de Montejo y Cabañas de Polendos.

La fiscalización del Consejo de Cuentas recoge y pone negro sobre blanco cuáles van haciendo los deberes dentro de la norma que regula este ámbito de la administración y gestión y cuáles suspenden. En un reciente informe fechado el pasado 4 de noviembre, la institución regional especificaba que siete de cada diez ayuntamientos de la provincia rindieron dentro del plazo legal establecido las cuentas de último ejercicio 2024. En el conjunto de Castilla y León, la proporción sube a ocho de cada diez.

La cifra 57 ayuntamientos de la provincia de Segovia no han rendido cuentas del ejercicio 2024 ante el Consejo de Castilla y León que fiscaliza la gestión económica y financiera de los municipios

Si se preguntan si estos datos son buenos o malos, lo ideal sería que todos y cada uno de los 209 términos segovianos tuvieran sus respectivas contabilidades en perfecto estado de revista. Pero este anhelo es más una utopía por la complejidad que entraña tan alto objetivo y por las dificultades y obstáculos con las que se topan los secretarios.

El Consejo de Cuentas tiene identificadas por provincias las corporaciones que en los últimos quince años, desde 2010, han faltado más veces a su cita con la fiscalización que ejerce en la comunidad autónoma el organismo de control financiero y económico. El triste honor de hacer pleno recae en las corporaciones de La Horcajada, en Ávila; Trabanca, en Salamanca, y en Cobreros, de Zamora.

Municipios reconvertidos en cumplidores

Hay dos municipios segovianos en el listado de consistorios que no rindieron cuentas en ocho de los quince últimos ejercicios; sin embargo, cabe destacar que tanto Torreadrada como Valtiendas tienen solucionados desde hace tiempo sus problemas y desde el curso 2018 no han fallado nunca y han cumplido al pie de la letra con la norma y los plazos establecidos de entregar la documentación pertinente antes del 31 de octubre de cada anualidad.

Algo muy parecido ocurre con Basardilla y Fuentesoto. Estos dos municipios figuran entre los doce gobiernos locales de la comunidad que no registraron su contabilidad de manera correcta y dentro del periodo fijado durante seis años, empezando por 2010. Sin embargo, en 2017 hubo un punto de inflexión y revirtieron esa situación. Desde entonces satisfacen escrupulosamente las obligaciones con la institución que preside Mario Amilivia.

«Nos encontramos todo patas arriba. Estamos intentando ponerlo todo al día» Raúl Vela Alcalde de Navas de Oro

Los datos del Consejo de Cuentas de Castilla y León alumbran otra conclusión. Si se empiezan a descontar los ejercicios desde el más reciente, se extrae que hay una serie de pueblos de la provincia segoviana que reinciden. Montejo de la Vega de la Serrezuela es uno de ellos, que añade el incumplimiento con la rendición de 2024 a las seis faltas precedentes cometidas de manera consecutiva desde 2018.

Por su parte, Navas de Oro acumula una anualidad más sin pasar por el Consejo de Cuentas de Castilla y León. Son ocho, contando la última, que también va fuera de plazo. A diferencia de Montejo de la Vega de la Serrezuela, este municipio sí cumplió con la obligación al presentar adecuadamente la información de 2023. Al analizar las razones, el alcalde, Raúl Vela, lamenta que cuando entró a presidir el Ayuntamiento se encontró «todo patas arriba». Asegura que «estamos intentando ponerlo todo al día». La dificultad que está complicando esa voluntad, además de que cada ejercicio tenga su presupuesto correspondiente, es que son varias las anualidades de retraso y acumuladas, explica al subrayar que «primero estamos solucionando las que se remontan más atrás en el tiempo».

Secretarios saturados y migraciones

En cuanto a otros ayuntamientos de Segovia que incurren en la reincidencia de no rendir cuentas ante el control que ejerce el Consejo regional también figuran en la lista tres consistorios que encadenan seis vulneraciones consecutivas entre 2019 y 2024, ambas revisiones incluidas. Son Cabañas de Polendos, Escobar de Polendos y Escarabajosa de Cabezas. El alcalde esta última localidad, Ángel Martín, afirma que esas contabilidades «están todas aprobadas en condiciones». Así pues, cree que no tardando estarán los datos requeridos a disposición de la fiscalización autonómica.

Este grupo de municipios ejemplifica las complicaciones que encuentran los secretarios que llevan las gestiones administrativas y el asesoramiento de varios pueblos a la vez. Esa carga de trabajo que generan los gobiernos locales sobrepasa las atribuciones de estos funcionarios, que al final, como apunta el regidor de Escarabajosa, «les hace ir un poco tarde».

«Están todas las cuentas del Ayuntamiento aprobadas en condiciones» Ángel Martín Alcalde de Escarabajosa de Cabezas

Vegas de Matute completa la lista de los ayuntamientos segovianos que con más frecuencia no han satisfecho el trámite de la rendición de cuentas. En total, son siete anualidades las que 'debe' al Consejo. Se reparten entre las cinco últimas consecutivas, incluida la más reciente de 2024, y las de 2017 y 2018. En 2019, cumplió con el plazo estipulado por el órgano de fiscalización. Fuentes consultadas achacan los retrasos acumulados a «la migración de datos» entre programas informáticos que se produjo hace ocho años y que ha lastrado la puesta al día de este consistorio. Avanzan su deseo en normalizar la situación a comienzos del curso que viene.

La provincia de Segovia 'aporta' nueve localidades a la nómina cuando el criterio acota a seis las anualidades que no han pasado el trámite del control a lo largo de los últimos quince años. Moral de Hornuez, Tabanera la Luenga, Villaverde de Montejo y Valdevacas de Montejo encadenan las seis infracciones desde 2019 hasta 2024.

Sin salir de este conjunto de entidades locales hay municipios que reaparecen en este último curso después de venir cumpliendo con el procedimiento fiscalizador. Son los casos, por ejemplo, de Aldeanueva del Codonal, Ribota, Codorniz y Corral de Ayllón. Completa este grupo Matabuena, del que el Consejo de Cuentas echa en falta los datos contables desde 2018 hasta 2024, con la salvedad de 2022, cuando sí presentó la documentación correctamente.