Vista del Parlamento regional, del que depende el Consejo de Cuentas de Castilla y León. Mar García

Doce pueblos de Segovia acumulan en diez años al menos seis incumplimientos del control de sus cuentas

El Consejo regional que fiscaliza a los ayuntamientos señala que, en el ejercicio 2024, siete de cada diez localidades han presentado los datos en tiempo y forma

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:16

Que haya ayuntamientos que estén señalados en la lista del Consejo de Cuentas de Castilla y León por no haber aportado dentro del plazo establecido ... la información económica y financiera que se les requiere correspondiente a cada ejercicio no es cuestión de falta de voluntad o un ardid para intentar sortear el trámite y ocultar algo en sus balances. Tal y como coinciden alcaldes de municipios de la provincia de Segovia consultados por El Norte de Castilla para saber la causa por la que el organismo regional les mantiene en la carpeta de las entidades locales que no han rendido sus cuentas, es un problema de capacidad más que de interés. Hay secretarios que se encargan de estas tareas que no dan abasto con la gestión municipal de los pueblos que abarcan, dan a entender en sus explicaciones tanto regidores como los propios funcionarios.

