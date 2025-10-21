La doble perfección local de la Segoviana

Luis Javier González Segovia Martes, 21 de octubre 2025, 13:48 Comenta Compartir

A falta de la primera victoria a domicilio, la Gimnástica Segoviana puede esgrimir, según el prisma con el que se miren, los mejores números como local de España. Ningún otro equipo desde Primera División a Segunda RFEF suma a estas alturas cuatro victorias en cuatro partidos ante su público sin haber encajado ni un solo gol. Una doble perfección como local que avisa al resto de rivales del Grupo I la tarea hercúlea que supondrá puntuar en La Albuera. Al menos hasta ahora, con el césped en óptimas condiciones, el equipo de Iñaki Bea utiliza la baza a su favor para agotar físicamente al enemigo y someterle en el tramo final de los partidos. Una fórmula no exenta de incertidumbre que cimenta el tercer puesto de los suyos pese a sumar hasta la fecha solo dos puntos de nueve posibles lejos de Segovia.

La victoria en el derbi ante el Real Ávila, que visitaba La Albuera en partido oficial cinco años después, se sumó a las cosechadas ante Sámano (3-0), Sarriana (1-0) y Coruxo (2-0). Es el mejor comienzo de la historia de la Segoviana como local en Segunda RFEF, pues nunca había conseguido cuatro victorias en sus cuatro primeros compromisos en su estadio en las cuatro temporadas, incluyendo esta, en las que ha militado en la categoría. Para encontrar un precedente mejor hay que ir a la última temporada en Tercera División, la 2020-21, en la que los azulgranas ganaron sus primeros 16 partidos rumbo a un ascenso sin discusión.

Los resultados son un reflejo de lo unidimensionales que fueron esos encuentros, con excepciones. La portería azulgrana no ha encajado goles porque el equipo se ha defendido a través del dominio posicional y, como consecuencia, apenas ha sufrido ocasiones. Ninguna reseñable contra el Sámano y algún tiro ante Sarriana o el Coruxo que no pasó de la peligrosidad potencial, siempre en transición. El Ávila, con el que la Segoviana empata en tercera posición a 14 puntos y al que considera por ahora un rival directo por el ascenso, sí supuso un reto. Sus delanteros, Diego Loreno y Serrano, tuvieron tiros claros en el corazón del área que erraron en el control y a la hora de apretar el gatillo; el debutante Postigo repelió los dos remates con más peligro en la segunda parte y el colegiado indultó un cabezazo a gol al señalar falta previa del atacante en un córner.

La Segoviana no es el único equipo con cuatro victorias, pero sí el único que las acompaña con cuatro porterías a cero. Hay tres más en Segunda RFEF con 12 de 12 en casa, un bagaje que pueden esgrimir en el Grupo III los filiales de Barça y Girona y el Getafe B en el Grupo V. Hay otros con tres victorias en tres partidos que podrían igualar este fin de semana esta estadística. Rivales de la Segoviana como el Deportivo Fabril, líder del Grupo I con cinco puntos de ventaja sobre los azulgranas, o el Salamanca, que pondrá a pruebas su pleno de victorias precisamente con la visita de los segovianos el domingo a las 12:00 horas. También tiene nueve de nueve la UD Logroñés en el Grupo 2, que vio esta jornada caer por primera vez a Ramsés Gil como entrenador del Real Unión. En el Grupo III se suma el Castellón B y en el cinco, el Coria, el único que sí tiene portería a cero con diez goles a favor en tres jornadas. La diferencia con la Segoviana es que la perfección extremeña tiene 90 minutos de fútbol menos.

En categorías superiores hay otros plenos sin porterías a cero. El del Cartagena, que ha ganado sus cuatro partidos como local en Primera RFEF con 12 goles a favor y tres en contra. En Segunda División no hay perfección: todos se han dejado puntos. Y en Primera solo están las de Real Madrid y Barcelona, que han encajado dos tantos pese a ganar sus cuatro compromisos en casa.

El Deportivo Fabril se deja sus primeros puntos y los azulgranas se acercan a cinco El Fabril no encontró el gol en Villaviciosa y se dejó en su visita a un recién ascendido como el Lealtad sus primeros dos puntos de la temporada. El filial coruñés, el único equipo de la Segunda RFEF que había convertido sus seis primeros encuentros en victorias, sigue con un cómodo colchón en cabeza del grupo 1, pues tiene 19 puntos, cuatro más que el Real Oviedo Vetusta, segundo con 15 tras no pasar del empate en casa ante el Marino de Luanco. Fue, en resumen, una buena jornada para la Gimnástica, que cazó al Real Ávila en tercera posición al derrotarle en La Albuera, aprovechando el tropiezo del Salamanca UDS, al que visita este domingo, en Los Pajaritos ante el Numancia, que se mantiene a tiro del 'play off' pese a un aciago comienzo de temporada, una semana después de despedir a su entrenador. La sorpresa relativa del tren de cabeza es el Bergantiños, que ganó su tercer partido seguido y se sumó a un triple empate a 14 puntos con segovianos y abulenses. Hasta aquí los puestos de 'play off' de ascenso. El primer perseguidor es el Salamanca UDS (13), seguido por el Marino de Luanco, que se muestra como un hueso duro de pelar, como comprobaron los de Iñaki Bea el sábado anterior con su 0-0. Pese a su crisis, el Numancia sigue ahí con 11, a un partido. A partir de ahí se abre una incipiente clase media con Sarriana, Coruxo y los filiales de Racing y Valladolid, pero nadie puede fiarse. En un grupo en el que los de arriba dejan comer muy poco a los de abajo, cualquier victoria vale doble. El descenso sigue barato, con seis puntos, un promedio por debajo del punto por jornada, pero Sámano y Ourense estrenaron su casillero de victorias. Ya solo quedan dos equipos, Langreo y Lealtad, sin conjugar el verbo ganar.

