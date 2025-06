El discurso de Vox sobre Gaza y el colectivo LGTBI crispa el Pleno del Ayuntamiento

El Pleno ordinario del mes de junio del Ayuntamiento de Segovia dejó una jornada de confrontación política en la que el discurso radical de ... Vox provocó intensos debates con los otros cinco partidos de la corporación local en asuntos como los derechos del colectivo LGTBI o la postura del Ayuntamiento ante la situación de Gaza. El desacuerdo también estuvo presente en el debate sobre la nueva ordenanza de ocupación de vía pública, la actuación del gobierno municipal en la contratación del Paseo de la Navidad de 2023, las necesidades en instalaciones deportivas de la ciudad o la falta de desarrollo del sector industrial de Prado del Hoyo.

La negación de Vox

Uno de los momentos más relevantes del Pleno fue la aprobación para la adhesión del Consistorio a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) con motivo del Día del Orgullo LGTBI. La concejala de Igualdad, Azucena Suárez, reafirmó el compromiso del gobierno municipal del Partido Popular con la erradicación del odio, la violencia y la discriminación, enfatizando que «esto no va de ideología, sino de democracia y derechos humanos». La portavoz del PSOE, Clara Martín, advirtió que «no podemos conformarnos con la situación actual» y recordó que todavía queda mucho camino por recorrer en igualdad.

La nota discordante la puso Vox con una dura oposición. Su portavoz, Esther Núñez, rechazó frontalmente el texto, tildándolo de «discurso ideológico sectario» e insistiendo en que «la igualdad se consigue con políticas centradas en la familia». Acusó al Partido Popular de «sumarse a la ideología de izquierdas» y a Azucena Suárez de copiar las políticas de Irene Montero cuando era ministra de Igualdad. La edil de Servicios Sociales respondió que la concejala de Vox «me recuerda al manual de la buena esposa (guía creada en el franquismo con normas de comportamiento para las mujeres) cada vez que la escucho hablar». Por su parte, Guillermo San Juan , portavoz de Segovia en Marcha, sostuvo que «Vox no acepta el país tal y como es» y declaró que su discurso sobre el colectivo LGTBI «normaliza la violencia verbal, simbólica y física».

Sigue la presión sobre Escobar

Otro de los puntos más polémicos fue la declaración de nulidad del decreto de Alcaldía que autorizó el Paseo de la Navidad en 2023. Aunque el equipo de gobierno defendió una vez más su actuación, todos los grupos de la oposición coincidieron en la gravedad del caso tras el dictamen del Consejo Consultivo que consideró irregular el procedimiento.

Alejandro González-Salamanca (PP) aseguro que el gobierno municipal está asumiendo responsabilidades políticas con la declaración de nulo derecho de un decreto del alcalde, pero insistió en que «no se incumplió conscientemente la legalidad». Clara Martín, por su parte, acusó al gobierno municipal de cambiar constamente de versión sobre el procedimiento seguido e insistió en que su formación agotará las vías jurídicas si el equipo de gobieno no consigue recuperar el dinero que no fue cobrado al empresario que se encargó del Paseo de la Navidad.

«No es un error técnico, es una actuación negligente y opaca. Exigimos responsabilidades políticas. La señora Escobar debe dimitir», dijo Esther Núñez, una de las pocas cuestiones en las que estuvo de acuerdo con Guillermo San Juan. El portavoz de Izquierda Unida, Ángel Galindo, lamentó que «los deseos del alcalde se impusieron a los informes técnicos», acusó al PP de «negar la realidad» y se preguntó el motivo por el que el gobierno municipal declaraba nulo el decreto si el informe del Consejo Consultivo no es vinculante y están tan seguros de no haber hecho nada incorrecto en la gestión. Noemí Otero, tras abstenerse en mayo en la votación que pedía la dimisión de May Escobar por su gestión de este asunto, negó que el equipo de gobierno asuma responsabilidades. «Lo que se hace ahora es forzado por los hechos», dijo.

Una ordenanza imperfecta

También se aprobó la esperada nueva ordenanza de ocupación de vía pública, normativa que regula, entre otras cuestiones, las terrazas de bares y restaurantes. El concejal de Servicios, José Luis Horcajo, defendió que es una norma «completa, coherente y necesaria» tras 14 años de parálisis. Noemí Otero, que incluyó la aprobación de la ordenanza durante el primer semestre del año en su acuerdo presupuestario con el PP, valoró que por fin se ponga en marcha un marco actualizado, aunque advirtió que deberá corregirse sobre la marcha.

Guillermo San Juan lamentó que se haya escuchado solo «al lobby turístico» y no a asociaciones vecinales ni al consejo de accesibilidad. Ángel Galindo criticó que «se legisle para los sectores en los que el PP se siente cómodo», mientras que Miguel Merino (PSOE) criticó la falta de informes de servicios clave como bomberos, patrimonio o urbanismo. Además, acusó al PP de haber perdido una «oportunidad histórica» para regular mejor el entorno del Acueducto. En este punto Esther Núñez se abstuvo al desconocer cómo afectará la normativa a los pequeños comercios de barrio que exponen parte de sus productos en la vúa pública.

Compromiso en instalaciones deportivas

El punto de mayor acuerdo fue la moción presentada por Ciudadanos para mejorar las infraestructuras deportivas la ciudad, aunque no exenta de reproches mutuos. Noemí Otero denunció décadas de abandono en el mantenimiento de instalaciones, mientras Esther Núñez (Vox) criticó que la edil no incluyese en su pacto de presupuestos con el PP inversiones en materia deportiva.

Guillermo San Juan declaró que la inversión deportiva es inferior al gasto en promoción turística y subrayó que «la política son prioridades». Mayte Mañas (PSOE) recordó que en 2022 el anterior gobierno municipal aprobó un Plan Director del deporte segoviano, mientras que el actual concejal de Deportes, Jesús Garrido, defendió las actuaciones recientes y mencionó mejoras como la iluminación de pabellones y arreglos en piscinas municipales. En este sentido, el alcalde de la ciudad, José Mazarías, quiso zanjar el debate reconociendo que la ciudad «aún debe mejorar mucho» en materia deportivo, pero puso en valor el esfuerzo realizado en este área durante los dos últimos años.

El genocidio en Gaza

El punto más polémico de la mañana llegó con la moción de IU para condenar los ataques israelíes en Gaza, una moción que fue rechazada de manera frontal por Vox. «Esto es un ataque a una nación democrática. Israel tiene derecho a defenderse. Lo suyo es antisemitismo puro», dijo Esther Núñez. Sin embargo, sus declaraciones más polémicas fueron al relacionando el genocidio con el aumento de la población palestina en Cisjordania durante los últimos decenios.

Para el viceportavoz del gobierno municipal, José Luis Horcajo, las declaraciones de Núñez son «la mayor barbaridad» que se ha escuchado en un Pleno del Ayuntamiento en los últimos años, mientras que Ana Peñalosa reconoció que esas palabras «dan miedo». Para Guillermo San Juan, esas palabras son un intento de «querer justificar actuaciones que organismos internacionales califican como crímenes de guerra».

Brecha digital

La moción presentada por Vox para mejorar la accesibilidad de personas mayores y con discapacidad a la Administración electrónica, todavía con el eco de las declaraciones de Núñez sobre Gaza, fue aprobada gracias al apoyo del Partido Popular, que se comprometió a actualizar la ordenanza, y de Ciudadanos. Sin embargo, IU, PSOE y Segovia en Marcha alertaron de la posible «apropiación oportunista» de una causa justa con fines partidistas por parte de Vox.

Prado del Hoyo

Por último, el PSOE presentó una moción para instar al desarrollo del proyecto industrial de Prado del Hoyo. La propuesta fue apoyada por el resto de grupos salvo Vox, que optó por la abstención al pedir al PSOE que también reclame al Gobierno de España otras medidas para Segovia como la supresión de peajes o dar marcha atrás en la supresión de paradas AVE.

«Dos años después no han hecho nada. Mientras, León y Salamanca reciben millones», dijo Clara Martín al gobierno municipal sobre la falta de avances en Prado del Hoyo. San Juan remarcó que «a Segovia capital han llegado cero euros para suelo industrial» y Galindo recordó que el gobierno municipal tardó veinte meses en cambiar los miembros de la comisión que debe elaborar la memoria para que el Ayuntamiento de Segovia entre en la sociedad Segovia Intermodal.

Alejandro González-Salamanca, concejal de Urbanismo, afirmó que el desarrollo de Prado del Hoyo depende de la inversión de 40 millones de euros por parte de los propietarios de los terrenos, aunque indicó que los trámites con los propietarios están en marcha. Por último, acusó a Clara Martín de ser la responsable del retraso. «Cuando era alcaldesa no querían invertir un euro», afirmó. Pese a su discusión con Martín, el PP apoyó la propuesta.