Rodaje de la serie 'Glow and darkness' en Cuéllar. Mónica Rico

La Diputación promociona el atractivo de Segovia para los rodajes

La Film Office Commission acude a un encuentro internacional en el que han estado productoras como Netflix, Warner Bros o Disney +

El Norte

Segovia

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:08

Comenta

La oficina de la Diputación para la atracción y apoyo a rodajes en la provincia -Segovia Film Commission- ha participado en Valladolid en un encuentro profesional denominado 'Shooting Locations Marketplace'. Este foro internacional se ha consolidado como una de las plataformas comerciales más eficientes del mercado audiovisual, atrayendo en esta edición a sesenta y siete profesionales de más de una docena de países, según informan fuentes de la institución que preside Miguel Ángel de Vicente.

La presencia en este evento ha supuesto una nueva ocasión para dar a conocer los recursos de la provincia y mantener encuentros con productores y localizadores interesados en explorar nuevas ubicaciones. Alrededor de veinticinco reuniones ha mantenido la oficina estos dos días en Valladolid. Entre los perfiles asistentes destacaban representantes de grandes estudios internacionales como Marvel Studios, Netflix, Disney+, Warner Bros, Universal Pictures o Apple TV+, junto a productoras europeas y localizadores independientes con una amplia trayectoria internacional.

Participación de la Film Office Commission en la feria de Valladolid. El Norte

La Diputación de Segovia ya participó en la edición anterior de este encuentro, con un importante impacto posterior a las reuniones celebradas entonces, que se tradujo en oportunidades reales de rodaje para la provincia. La continuidad en 2025 consolida así la estrategia para situar a Segovia en el mapa internacional del mercado audiovisual.

En esta edición se ha ensalzado la riqueza patrimonial y natural que atesora el territorio segoviano, así como enclaves rurales e industriales poco saturados, que responden a la creciente demanda de escenarios singulares y diversificados. Además, el 'marketplace' ha servido para estrechar vínculos con otras oficinas análogas a la Segovia Film Commission y con representantes de la industria audiovisual española, reforzando la posición de la provincia en la red de destinos que trabajan activamente por atraer rodajes.

Con esta participación, la Diputación reafirma su compromiso con la atracción de rodajes y el impulso económico y cultural del territorio, consolidando la provincia como un socio estratégico en el ecosistema audiovisual internacional, destacan fuentes de la institución.

