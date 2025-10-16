La Diputación impulsa una campaña de sensibilización para el cuidado de gatos Las sesiones de formación para la tenencia responsable de estos animales serán impartidas por el Colegio de Veterinarios de Segovia

El Norte Segovia Jueves, 16 de octubre 2025, 09:01

La Diputación de Segovia ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para una «tenencia y convivencia responsable»con los gatos. El lema de las jornadas para la concienciación, que se extenderán por diferentes puntos de la provincia, es 'Identifica, vacuna y protege a tu gato'. Son formaciones impartidas por el Colegio de Veterinarios de Segovia que están dirigidas a secretarios y concejales de los ayuntamientos, así como al público general.

«Estas jornadas ayudan a fomentar el respeto y cuidado de nuestros animales de compañía», aseguró la diputada del Área dePromoción Provincial y Desarrollo Sostenible, Magdalena Rodríguez. La sesiones abordarán las pautas que hay que seguir para la tenencia responsable de los gatos y tendrán lugar el 29 de octubre en Riaza, luego se trasladarán el 3 de noviembre al edificio Vicam, situado en la carretera que une Segovia y La Granja; y el día 5 del mismo mes se celebrarán en Cuéllar.

Esta iniciativa da cumplimiento a la ley de protección de los derechos y bienestar de los animales. Entre otros aspectos, se tratarán los cuidados básicos que requiere una mascota, la protección de las colonias felinas, la esterilización y la clasificación de los gatos según su forma de vida, ya que pueden ser domésticos, comunitarios y merodeadores.

No es la única propuesta dirigida a una mayor educación para el bienestar, pues la institución provincial contempla un programa de protección del medioambiente en el que se enseñará a los interesados a manejar GPSo aplicaciones para hacer deporte de manera segura por la montaña.