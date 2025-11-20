La Diputación destina más de 46.000 euros al aniversario de Alimentos de Segovia

La gala conmemorativa del vigésimo aniversario de la marca Alimentos de Segovia, que se celebró este jueves por la tarde, ha costado más de 32. ... 000 euros a la Diputación Provincial. El presupuesto asciende a 46.400 euros si se tienen en cuenta a su vez el resto de actividades promocionales organizadas, como es una campaña publicitaria, un plan de medios o la organización de un encuentro de diputaciones, de acuerdo con el pliego accesible a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Estas propuestas han supuesto un destacado desembolso a la institución provincial. La cuantía más elevada se ha correspondido con la organización de la gala, que ha requerido la reserva de un establecimiento, la dotación de escenografía y un servicio de catering. El acto institucional, el «más relevante entre todas las actividades previstas», reunió a representantes de la Diputación, productores, socios, empresas u otras entidades. El contrato, adjudicado el pasado mes de septiembre a Karui Marketing, contemplaba la asistencia de un mínimo de 350 personas y hasta un máximo de 500 al evento en Segovia capital.

El mismo pliego indica que el servicio de catering debería incluir corte en directo de cuatro jamones ibéricos, 16 aperitivos de degustación y un postre. «Todo ello elaborado preferentemente» con productos de Alimentos de Segovia. Estos también tuvieron protagonismo en el encuentro de diputaciones, que tuvo un coste de cerca de 4.000 euros e incluyó un servicio de desayuno y comida para 70 usuarios en total. Por último, el plan publicitario, que supuso una inversión de algo más de 10.000 euros, y consistió en la contratación de servicios con medios de comunicación y la elaboración de un vídeo promocional que hiciese un recorrido por la evolución de la marca.

Los productos de Alimentos de Segovia también estarán presentes en las cestas navideñas que se entregarán a instituciones, colaboradores y otros organismos, cuya licitación aún está en evaluación y el presupuesto base supera roza los 40.000 euros con impuestos incluidos, de acuerdo a la Plataforma de Contratación del Sector Público.