Multitud de personas asisten a la gala de aniversario de Alimentos de Segovia. Óscar Costa

La Diputación destina más de 46.000 euros al aniversario de Alimentos de Segovia

La gala que ha conmemorado este jueves la trayectoria de la marca ha contado con un presupuesto superior a los 32.000 euros

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:48

Comenta

La gala conmemorativa del vigésimo aniversario de la marca Alimentos de Segovia, que se celebró este jueves por la tarde, ha costado más de 32. ... 000 euros a la Diputación Provincial. El presupuesto asciende a 46.400 euros si se tienen en cuenta a su vez el resto de actividades promocionales organizadas, como es una campaña publicitaria, un plan de medios o la organización de un encuentro de diputaciones, de acuerdo con el pliego accesible a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

