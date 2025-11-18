El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Local que será adaptado para ser utilizado como centro de exámenes. M. R.

La Diputación destina 45.000 euros al nuevo centro de exámenes de conducir en Cuéllar

La subvención permitirá adecuar un edificio en el polígono industrial para ofrecerlo a la DGT y evitar que los aspirantes tengan que desplazarse a Segovia o Valladolid

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:41

La Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar ha dado un paso decisivo para conservar los exámenes teóricos del carné de conducir en ... la comarca. La Diputación de Segovia aprobó en su último pleno una modificación presupuestaria que incluye una subvención directa de 45.000 euros destinada a la adecuación del edificio de su propiedad en el polígono industrial, que se ofrecerá a la Dirección General de Tráfico (DGT) como nuevo centro de exámenes.

