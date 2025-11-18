La Diputación destina 45.000 euros al nuevo centro de exámenes de conducir en Cuéllar

La Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar ha dado un paso decisivo para conservar los exámenes teóricos del carné de conducir en ... la comarca. La Diputación de Segovia aprobó en su último pleno una modificación presupuestaria que incluye una subvención directa de 45.000 euros destinada a la adecuación del edificio de su propiedad en el polígono industrial, que se ofrecerá a la Dirección General de Tráfico (DGT) como nuevo centro de exámenes.

La operación se completa con la previsión de que la Diputación de Valladolid apruebe una ayuda similar, aunque de menor cuantía, ya que la población afectada en esa provincia es inferior. El objetivo común es evitar que los aspirantes de la zona dejen de examinarse en Cuéllar y tengan que desplazarse a las capitales de Segovia o Valladolid.

En la actualidad, las pruebas teóricas se realizan en una sala del palacio de Pedro I, un espacio que ya no cumple con las exigencias de Tráfico, principalmente por las distancias mínimas entre puestos de examen. Cada semana acuden a estas convocatorias decenas de vecinos de distintos municipios de ambas provincias, lo que confiere al servicio una clara dimensión comarcal.

Ante el riesgo de perder los exámenes presenciales por no disponer de un local adecuado, la Comunidad de Villa y Tierra ofreció uno de sus inmuebles en el polígono industrial. Inicialmente se estudió la adecuación de la primera planta, que se ajusta mejor a las necesidades de iluminación y espacio, pero que exige instalar un ascensor para cumplir con la normativa de accesibilidad. Una memoria valorada cifró esas obras en unos 130.000 euros.

Mientras se aclaraba si la DGT aceptaría ese emplazamiento, la junta de procuradores optó por asegurar, al menos, la puesta a punto de la planta baja. Para ello aprobó hace unas semanas una modificación presupuestaria cercana a los 85.000 euros con cargo a remanentes, manteniendo abierta la posibilidad de intervenir más adelante en la parte superior del edificio.

Ahora, con la aportación de los remanentes de Villa y Tierra y las ayudas de las diputaciones de Segovia y Valladolid, se espera alcanzar el montante necesario para acometer la adecuación completa de la primera planta, siempre que Tráfico dé su visto bueno. Falta, no obstante, salvar un último escollo administrativo: la DGT firma habitualmente los convenios para la realización de exámenes con ayuntamientos, por lo que será preciso que un Consistorio suscriba ese acuerdo y, a su vez, formalice otro con la Comunidad de Villa y Tierra para la cesión del local.