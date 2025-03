La Diputación aspira a tener este año entre 20 y 25 depuradoras en los pueblos

La provincia aspira a convertir una carencia, el pobre tratamiento de sus aguas residuales, en una oportunidad brindada por los fondos europeos, al menos hasta ... 2027, para llevar depuradoras a 68 localidades. La mayoría abrazan la oportunidad y se han sumado desde el principio, pues el coste, excesivo para que un ayuntamiento lo asuma en su totalidad, se convierte en viable si solo supone un 20% de las arcas municipales. Algunos son más reacios al gasto, pero la normativa europea obliga y la Confederación Hidrográfica del Duero, que hasta ahora está tratando el tema con mano ancha, dando tiempo a que cada expediente se desarrolle a su ritmo, pedirá cuentas. La Diputación, que hace un seguimiento a los pormenores de cada uno, querría ver en funcionamiento al menos el 20% a finales de año y aspira, en el mejor de los casos, a que sean entre 20 y 25.

La llegada de fondos europeos a la Junta hizo viable el proyecto, pues aporta un 40%, lo mismo que la Diputación, limitando el gasto municipal al 20% restante. Al principio, el plan estaba limitado a municipios de entre 500 y 2.000 habitantes, por eso sus expedientes son los más avanzados, los primeros que han visto la luz. Es el caso de Maderuelo, Fuentesaúco de Fuentidueña, Navalmanzano y Escobar de Polendos, que tienen la obra concluida al cien por cien, un extremo al que casi llega Escalona del Prado, a un 97,4%, unos porcentajes que actualizan las reuniones periódicas entre administraciones.

Según la última, la siguiente es Mudrián, con un 27%, mientras que Navas de San Antonio y Chañe superan por unas décimas el 5%. La Higuera, Zarzuela del Pinar, Labajos, Lastras de Cuéllar, Olombrada, Sacramenia y Torrecilla del Pinar también tienen el proyecto firmado y sus obras, ya licitadas, están pendiente de ejecución. Los presupuestos oscilan entre los 335.423 euros de La Higuera y los 762.254 de Navas de San Antonio para un total de 8,6 millones.

Espirdo, Muñopedro, Samboal, San Pedro de Gaíllos y Santiuste de San Juan Bautista tienen ya el proyecto elaborado y están a la espera de sacarlo a contratación. Fuenterrebollo, Navafría, Escarabajosa de Cabezas, Remondo y Valverde están a falta de diversos trámites para la aprobación del convenio. Mientras, otra decena se encuentran con el proyecto en fase de redacción, un trámite ya adjudicado a las empresas: Aguilafuente, Aldea Real, Basardilla, Casla, Cubillo, Gomezserracín, Martín Muñoz de las Posadas, Montejo de la Vega de la Serrezuela, Muñoveros y Vegas de Matute.

Los más pequeños

Como los pueblos con menos de 500 habitantes también querían sumarse, empezó una segunda línea. Entre ellos, La Matilla, con una inversión total de 128.989 euros, es la única obra completada. Hay otras siete localidades que ya han firmado sus documentos y la obra está pendiente de adjudicación: Adrada de Pirón, Aldealengua de Santa María, Brieva, Gallegos, Montejo de Arévalo, Santo Domingo de Pirón y Valle de Tabladillo. A menos población, más barata es la infraestructura, pues el presupuesto global es de 1,2 millones.

Otros siete —Caballar, Fuente de Santa Cruz, Melque de Cercos, San Miguel de Bernuy, Villeguillo y dos barrios de Torre Val de San Pedro como La Salceda y Valle de San Pedro— tienen ya el proyecto, elaborado por una empresa adjudicataria, a la falta del visto bueno del ayuntamiento, que puede plantear cambios. La lista la completan otros 17 pueblos de Segovia que ya han contratado el proyecto: Añe, Arcones, Arevalillo de Cega, Cantalejo, Carabias, Catrojimeno, Cobos de Fuentidueña, Cuevas de Provanco, Fuentidueña, Juarros de Riomoros, Membibre de la Hoz, Navares de Ayuso, Navares de Enmedio, Oritgosa de Pestaño, Puebla de Pedraza, San Cristóbal de Cuélllar y Sauquillo de Cabezas.

El proyecto parte de Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León) y de los ayuntamientos para después firmar dos convenios separados con la propia Junta y la Diputación para que cada una cubra su 40%.

Somacyl ofrece facilidades de financiación a los ayuntamientos hasta 22 años para facilitar que nadie quede fuera. Cada depuradora sigue sus propios ritmos. No faltan empresas candidatas a emprender los proyectos –fundamentalmente de Castilla y León–, pero cuando una misma se queda con varios lotes retrasa las obras, pues hasta que no acaban una no se van a otra. Las instituciones se reúnen mensualmente para analizar la evolución de cada pueblo.

El diputado delegado de Área de Acción Territorial, Basilio del Olmo, defiende los resultados. «En los que tienen depuradas las aguas da gusto pasar por ríos. Tenemos fotos de cómo estaba anteriormente y cómo está ahora. Eso es vida para los pueblos, sobre todo para que no haya problemas como el agua potable cuando haya filtraciones».

Antes de emprender la renovación global, solo los grandes municipios tenían la suya. Con todo, su institución respeta la decisión de cada uno. «Nosotros no obligamos al que dice que no, ya le obligarán otros. No entramos a discutir si son caras o baratas. Se puede hacer al precio que tú quieras, pero si luego no funciona, hemos tirado el dinero. Está diseñado para que todos los pueblos puedan acceder a ello. Está claro que esto cuesta mucho dinero y que a los ayuntamientos nos luce más una piscina o un polideportivo, pero Europa no nos deja contaminar».

Residuos generados

Para una depuradora no solo se tiene en cuenta el padrón, sino la población equivalente, es decir, cuántos residuos genera. Hay casos de pueblos que contaminan el doble por sus instalaciones, ya sean ganaderas o fábricas de todo tipo. Escobar de Polendos es un ejemplo: apenas supera el centenar de habitantes, pero tiene una choricera que eleva su impacto a los 2.000, un dato clave, pues la infraestructura debe ser acorde al tránsito que va a asimilar.

Una de las de Torre Val de San Pedro tiene un problema añadido, pues la depuradora está más baja que el desagüe y necesita energía para bombear el agua, lo que eleva considerablemente el coste. «Estamos mirando los niveles para intentar evitar el bombeo, pero seguro que algo habrá que hacer». La depuradora puede salir ahora barata, pero el gasto corriente del bombeo sería una ruina municipal. «Se trata de no aumentar el coste y que el ayuntamiento no se tenga que acordar por estar todos los días bombeando».

Las obras más modestas, las de los pueblos pequeños, son de bajo coste y pueden resolverse en poco más de dos meses. Otros como Navalmanzano lleva más de ocho meses y aún falta la toma de luz para que comience a funcionar. La ubicación suele ser en terreno municipal, pero se busca el punto óptimo, el que aconsejen los técnicos. Si allí no hay ningún solar, intenta permutarlo con el propietario porque en ciertos pueblos no es barato adquirir el terreno. Un extremo polémico en Basardilla por las quejas vecinales hacia el alcalde porque había elegido un emplazamiento poco idóneo por intereses particulares.

Para que sea efectivo, el esfuerzo debe ser global. Si dentro del mismo cauce, un pueblo depura y el vecino no, el arroyo compartido estará contaminado igualmente, un argumento de peso para empujar a los alcaldes reacios. Por eso se está organizando en pequeñas cuencas, que arrastran a los ríos principales en momentos de mucho caudal. El hecho de que unos vayan más avanzados que otros corresponde en la mayoría de los casos al interés de cada ayuntamiento. «Como nosotros queremos hacer todas, no hay un tema político», esgrime Del Olmo.

La Confederación ha mandado avisos a algunos ayuntamientos y la Diputación ha respondido explicando que el pueblo está en proceso de contar con una depuradora. «De momento sí que lo está entendiendo, no tenemos conocimiento de denuncias». La expectativa es que siga habiendo ayudas a partir de 2027 para los que no hayan concluido la suya, pero es mejor coger el tren, por lo que pueda pasar.