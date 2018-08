La Diputación apuesta por el astroturismo para incrementar las pernoctaciones

«Aún no hemos hecho la campaña que de paso a la iluminación inteligente»

La intención de algunos alcaldes al cambiar las bombillas de las antiguas farolas por unos nuevos led seguro que es buena pero el resultado puede llegar a ser peor que la situación inicial. Esto sucede en varias localidades de España según Luis Martínez, director de la Fundación Startlight, quien indicó que «aún no hemos hecho una campaña que suponga un paso a la iluminación inteligente». «Hay una preocupación en muchísimos lugares donde nosotros actuamos y ya se va haciendo la reconversión», destacó. Por su parte, Susana Malón, experta en iluminación inteligente recordó que cuanto más azules o blancas son las luces, más contaminación lumínica producen. «Tenemos que tender a leds de luz cálida, que no es nada raro porque existen en el mercado», explicó Malón. Martínez consideró que en muchas zonas existe una normativa bien pensada y lo que hay que procurar al final es estar bien iluminados. «No hay cosa más bonita que un pueblo que esté bien iluminado y veas las calles pero que también veas las estrellas. Es algo fabuloso», confesó el director de la Fundación Startlight. El director defendió que hay que «preservar el cielo», no solo para su estudio científico, sino también en un sentido económico y estético. «También para tener la base de desarrollo de este turismo novedoso que tiene una ventaja tremenda: haces astroturismo hasta la una o dos de la madrugada y al día siguiente puedes ver y disfrutar el resto de tesoros que tiene ese territorio», sentenció.