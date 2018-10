La Diputación aplaza a 2021 el final de las obras del Palacio de Congresos Aspecto actual de la parte posterior del edificio del Palacio de Congresos Quinta Real. / Antonio Tanarro El PP presenta un presupuesto para 2019 que consigna 8 millones para inversiones, de los que 1,5 son para carreteras MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Miércoles, 31 octubre 2018, 12:39

El equipo de gobierno de la Diputación de Segoviaha presentado hoy al pleno un proyecto de presupuestos para 2019 que aumenta la cuantía total un 2,5% respecto al de este año, hasta 58,2 millones de euros (1,5 millones más), con 8 millones dedicados a inversiones. Entre las principales partidas destaca la de 1,6 millones de euros para la segunda fase de las obras del Palacio de Congresos de Quinta Real (su nuevo denominación), que corresponden a la parte de la consignación de 2 millones de euros de este año que «no se va a poder ejecutar», señaló el portavoz del PP y diputado de Administración y Personal, José Luis Sanz Merino, de manera que la terminación y el equipamiento de la infraestructura se pospone, no ya al año próximo, sino posiblemente a 2021, pues «no veo posible que pueda ser mucho antes».

Los socialistas, que votarán en contra de las cuentas provinciales que presenta el PP, consideran que las obras del Palacio de Congresos «pueden llevar un ritmo diferente», según dijo su portavoz, Alberto Serna. El Palacio de Congresos solo ha tenido pues 400.000 euros de las inversiones previstas este año y en la actualidad, a punto de terminar, está siendo ejecutado el aparcamiento. Sanz Merino comentó que no será atendida la enmienda del grupo de Centrados en Segovia, que propone dejar a la mitad la partida asignada a la infraestructura, porque «tal y como está planteada la enmienda no es viable, ya que no está conformada de manera que se pudiera aceptar».

Sanz Merino indicó que en la actualidadse está ejecutando el aparcamiento, «queda el interior y el equipamiento», que suman 1,4 millones de euros más. No obstante, el diputado popular matizó que «seguimos estudiándolo» para ajustar y reducir las cantidades de la tercera fase. En cualquier caso, según dijo, la previsión para que esté terminado el Palacio de Congresos es «en el ejercicio de 2020 siendo optimistas o 2021. No creo que pudiera ser mucho antes desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria».

El portavoz del PSOE, Alberto Serna, manifestó ayer al respecto que desde el punto de vista de su grupo «el ritmo de construcción puede ser otro, aunque es una instalación pagada por la Junta de Castilla y León». Sin exacerbar las críticas por el retraso, Serna incidió en que el Palacio de Congresos está siendo construido con fondos que no son de la Diputación, pues la Junta ha transferido 600.000 euros este año y no han sido ejecutados los dos millones previstos en el presupuesto de 2018, mientras que «la tercera fase no se ha iniciado y «la infraestructura) está en la misma situación que en diciembre».

Las cuentas crecen el 2,5%

La partida para el Palacio de Congresos es una de las importante del presupuesto de la Diputación para 2018, cuya aprobación el equipo de gobierno del PP ha decidido anticipar casi dos meses, explicó Sanz Merino, ante la incertidumbre que pesa sobre los Presupuestos Generales del Estado y los de la Junta de Castilla y León, y también porque si se prolongara la elaboración se irían «a fechas que harían casi imposible su ejecución». Sanz Merino destacó también que en esta aprobación anticipada «no hay un interés electoral, sino gestor», porque la intención del equipo popular es «permitir que todos los ayuntamientos puedan aprovechar el tiempo que queda de mandato».

El portavoz del PP explicó que «no ha sido posible llegar a un acuerdo» con el grupo socialista», y por este motivo han decidido canalizar las ayudas a los ayuntamientos a través del PAIM, con la intención de «poner en marcha cuanto antes la convocatoria de ayudas», como así han informado a los alcaldes.

Con esta propuesta presupuestaria, señaló el portavoz del PP, la Diputación continúa con un esfuerzo inversor «casi igual» al de este ejercicio, atendiendo al criterio de controlar y reducir la deuda. Esta bajará hasta el 26% en 2019, por debajo de 9,4 millones de euros, lo que garantiza la solvencia de la institución, y se logra con el control del gasto corriente y un ligero aumento del gasto de personal (el 1,1%), aunque «se mantienen todos los programas y actuaciones en todas las áreas».

El capítulo de personal, por otra parte, concentra el 48,7% de los gastos del presupuesto, ya que las retribuciones de los 700 empleados de la Diputación tendrán un incremento lineal del 2,5%, conforme al acuerdo de la pasada primavera de los sindicatos con el Gobierno de Rajoy.

Aunque, en el resumen, el portavoz del PP hizo hincapié en que el área de Servicios Sociales, que posee la mayor red social de la provincia consume la mayor parte del presupuesto de personal y de gastos, casi 25 millones de euros para dar un servicio directo a más de 350 personas, entre menores, mayores y personas con necesidades especiales.

Ayudas a municipios

Es un presupuesto «equilibrado», aseveró Sanz Merino, consecuencia de «una gestión responsable», y de los 8 millones de euros dedicados a inversiones 4 millones son para el Plan de Ayudas a Inversiones Municipales (PAIM), que con las aportaciones de los ayuntamientos subirá a 5,5 millones para obras de alcantarillado, abastecimiento, pavimentaciones, edificios, etcétera), con un novedoso programa de 200.000 euros para el arreglo de caminos vecinales.

Otros 3,6 millones de euros los ejecutará directamente la Diputación y 255.000 serán transferidos al Consorcio Provincial de Medio Ambiente para las áreas de aportación en 114 municipios. También incluye el presupuesto otros 150.000 euros del convenio de sequía suscrito con la Junta de Castilla y León, para asegurar mediante obras urgentes el abastecimiento a los pueblos.Sanz Merino destacó entre las inversiones propias de la Diputación, las que se realizarán de forma directa el plan provincial de carreteras, próximo a finalizar, que el año próximo dispondrá de 1,5 millones de euros, un 31% más que este año, y habrá que añadir para estas obras los remanentes del superávit que arroje la liquidación del presupuesto de 2018, probablemente en torno a 1,5 millones de euros más.

Empleo y becarios

La Oferta Pública de Empleo cuenta con que la Diputación convocará 21 plazas, es decir, diez auxiliares de centros asistenciales, dos oficiales de cocina, cuatro operarios, dos ordenanzas, dos auxiliares de programas deportivos y dos administrativos por promoción interna. Con estas nuevas plazas, destacó el portavoz del PP, la OPE alcanzará 76 plazas en este mandato corporativo.

En este capítulo mencionó los programas de fomento del empleo y entre ellos el nuevo programa de becarios, con el que se ofrecen oportunidades de adquirir experiencia a los recién graduados; está dotado con 113.000 euros y permitirá que 12 jóvenes titulados inicien su formación laboral en la Diputación.

La partida de fomento del empleo aumenta un 14%, hasta más de 1,3 millones de euros, y 875.000 euros son para las ayudas destinadas a los ayuntamientos para contratar a personas en desempleo, y 35.000 para apoyo a emprendedores. Además, el mantenimiento de las cuadrillas forestales y los talleres mixtos de empleo cuentan con una asignación de más de 300.000 euros.