La diócesis despide con gratitud a la Religiosas de María Inmaculada y a las Hijas de la Caridad

Las Religiosas de María Inmaculada, después de más de 50 años en Segovia, se despiden hoy de la diócesis para continuar su misión en otros lugares. Desde su llegada en 1973, las primeras hermanas de esta congregación, con un espíritu de acogida y dedicación, comenzaron a caminar al lado de las jóvenes que, atraídas por la búsqueda de un trabajo digno y la orientación espiritual, encontraron en ellas un refugio y una guía. La Diócesis de Segovia subraya que la casa de las Religiosas de María Inmaculada ha sido siempre «un lugar de puertas abiertas, donde se brindó apoyo y un hogar a tantas personas que llegaron con esperanza en busca de un futuro mejor».

Además de su labor con las jóvenes, estas hermanas han sido pilares fundamentales en la atención y acogida de las emigrantes que han llegado a Segovia en busca de nuevas oportunidades. «En la residencia, han procurado siempre que todas las personas vivieran como en familia, con el amor, la cercanía y la fraternidad que caracteriza a la verdadera misión cristiana», asegura la diócesis.

La «triste noticia» de su despedida pone en valor su presencia «como una bendición para esta diócesis durante más de cinco décadas». Ayer, la que ha sido su sede durante medio siglo fue escenario de una Eucaristía de despedida que estuvo presidida por el obispo de Segovia, Jesús Vidal, en un acto que sirvió de homenaje a su entrega por la ciudad.

Hijas de la Caridad

No es la única despedida que ha tenido que afrontar la diócesis en las últimas semanas. El pasado 31 de agosto también se marcharon de la ciudad las Hijas de la Caridad en un emotivo acto celebrado en la parroquia de la Resurrección del Señor, en Nueva Segovia. «Tras una etapa llena de entrega y dedicación pastoral, las hermanas dejan la casa que han habitado en este barrio durante la última década. Esta decisión, aunque difícil, responde a las orientaciones de su congregación, siguiendo el espíritu que las ha caracterizado durante más de cuatro siglos: la entrega total al servicio de los más necesitados», afirma la diócesis.

Su llegada a Nueva Segovia tuvo lugar en 2016 en respuesta a la llamada del papa Francisco para atender las periferias, tanto humanas como geográficas.

