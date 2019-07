La alcaldesa de Valverde, la más breve del mandato, dimite al no acudir sus socios del PP al pleno Carmen Gómez Elices (izquierda) con el bastón de mando el pasado 15 de junio. / El Norte Carmen Gómez Elices, de Ciudadanos, llegó a la Alcaldía el pasado 15 de junio tras un acuerdo de gobierno con el Partido Popular QUIQUE YUSTE Segovia Martes, 9 julio 2019, 18:43

Menos de un mes ha durado Carmen Gómez Elices en la Alcaldía de Valverde del Majano. El pacto firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos por el que la concejala de la formación naranja accedía al gobierno del municipio ha durado 24 días. O incluso cinco menos. El pasado jueves se celebró el Pleno de organización del Ayuntamiento, en el que estaba previsto el reparto de responsabilidades entre los ediles de Ciudadanos y del Partido Popular. Pero ninguno de los tres representantes del PP se presentó, lo que ha motivado la renuncia de Gómez Elices. «Nos parece una falta de compromiso y de responsabilidad. Nos dejaron solas», explica la alcaldesa dimisionaria, que ha presentado su renuncia a las tres de la tarde de este martes.

«Mi ética personal y mis valores me hacen pensar que un gobierno en minoria con dos concejales no es práctico. Si empezamos así no me parece un comienzo serio», añade Gómez Elices, quien no evade su parte de responsabilidad en el fracaso del pacto entre Ciudadanos y Partido Popular. «Me responsabilizo en parte. Tenía confianza en ellos, pero no he sido capaz de liderar un equipo de trabajo», declara.

Entiende que los concejales del Partido Popular tendrán algunas razones por la que no asistieron al pleno del pasado jueves, aunque asegura desconocer cuáles son esos motivos. «Dos minutos antes del inicio del pleno comunicaron que no iban a asistir. Creo que no tienen una razón objetiva o una justificación y no quiero que esto pueda pasar más veces». Así, indica que lo mejor era tomar la decisión de dejar la Alcaldía «cuanto antes» en lugar de explorar vías alternativas para mantener en el gobierno municipal en minoría. «Yo no le tengo apego al sillón. No es algo que necesite», subraya Gómez Elices, quien destaca su implicación con la sociedad de Valverde del Majano desde hace años.

El próximo viernes está convocado un pleno extraordinario en el que se formalizará la renuncia de Carmen Gómez Elices a la Alcaldía. «No nos vamos a volver a postular para el puesto», asevera la concejala de Ciudadanos, que apuesta por pasar a una oposición constructiva «en la que no apoyaremos ninguna de las otras opciones», aunque sí señaló que escucharán y votarán a favor de la propuestas que «consideremos que estén bien».

Gómez Elices llegó a la Alcaldía de Valverde del Majano el pasado 15 de junio tras alcanzar un acuerdo con el Partido Popular, por el que los dos concejales de la formación naranja y los tres ediles populares conseguían mayoría absoluta en una corporación en la que el Partido Socialista, con el senador y exalcalde del municipio Javier Lucia, pasaba a la oposición.