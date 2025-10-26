El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Judt de Santos, enfermera segoviana durante una charla sobre sexualidad en un centro educativo. Antonio de Torre
Segovia

«Les digo que usen la lengua no solo para el sexo, sino para hablar»

Judit de Santos, enfermera que imparte educación sexual en institutos de Segovia, explica los riesgos del porno o la violencia de letras musicales

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 26 de octubre 2025, 09:07

Comenta

Cuando la enfermera Judit de Santos va a las clases de Secundaria de La Albuera, en Segovia, a hablar de sexualidad a los adolescentes, ... pregunta cuántos hablan de ella en casa. «Te levantan la mano dos o tres, si tienes suerte. Lo poco que saben de sexualidad, lo conocen por redes sociales o Internet», señala. Ella explica que el porno, tan accesible a través de esos móviles que llegan a sus vidas en edades cada vez más tempranas, no es real. «Cuando hablamos de ello, se ríen y callan. Es que muchos lo han visto; si no lo han buscado, les salta. Pones 'hacer el amor' en Google y flipas con lo que te sale. Confiamos mucho en nuestros hijos cuando les damos un dispositivo electrónico», advierte De Santos. Y que la clave de la ecuación es, como en cualquier ámbito humano, la comunicación. «Les digo que usen la lengua no solo para las relaciones sexuales, sino para hablar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un octogenario tras colisionar un coche y un bus urbano en San Pablo
  2. 2

    Un hombre se masturba a plena luz del día en la plaza de las Cortes
  3. 3

    Cae el primer bolardo para evitar cabezazos contra las farolas de la miniacera del viaducto de Arco de Ladrillo
  4. 4 Tres heridos, entre ellos dos menores, tras volcar un turismo en la N-601 en Laguna
  5. 5 Asalta una gasolinera mientras come un helado y acaba detenido en una casa en ruinas
  6. 6

    «Que Motores de Valladolid sea prioritaria para Horse te da una pequeña ventaja, pero no lo es todo»
  7. 7 Descubren un yacimiento al plantar el bosque que conmemora el Fuero de Brañosera
  8. 8

    El renovado entorno del viaducto de Arco de Ladrillo crea un peligroso islote sin pasos para peatones
  9. 9 Detenido en Valladolid un fugitivo condenado por violar a una menor en Moldavia
  10. 10

    Empieza a funcionar un grupo para acompañar el duelo de familiares de fallecidos por suicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Les digo que usen la lengua no solo para el sexo, sino para hablar»

«Les digo que usen la lengua no solo para el sexo, sino para hablar»