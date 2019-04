El difícil encaje del bus urbano con los horarios de trenes Ave en una estación a seis kilómetros de la capital Exterior de uno de los nuevos autobuses de la línea del Ave. / El Norte «Renfe no avisa de los cambios», afirma el concejal de tráfico MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Sábado, 13 abril 2019, 11:57

El nuevo transporte urbano colisiona con Renfe. Es decir, con los horarios, variables por obras o por los cambios que introduce la compañía ferroviaria «sin avisar al Ayuntamiento», señala Ramón Muñoz-Torrero. La situación se ve muy bien en uno de los trenes procedentes de Madrid que llega a la estación de Segovia-Guiomar, situada a seis kilómetros de la capital, a las 18:38. Y así lo explica un usuario habitual: «El autobús de la línea 11 se va a las 18:35 y no hay manera de cogerlo, y el de la línea 12 a las 18:40, así que hay que correr para poder cogerlo o esperar más de veinte minutos a que llegue el siguiente».

Por eso hay muchas quejas de los usuarios de los servicios a la estación del Ave, expresados en redes sociales y al aire (a voces) aunque no lleguen a la concesionaria y al Ayuntamiento. Y explica el concejal que ajustar los horarios de los autobuses a los de los trenes es «difícil», primero porque «Renfe no avisa de los cambios», ya que se cambiaron los de los urbanos para adaptarlos a los trenes de invierno y están pendientes de ajustar de nuevo a los horarios que ha modificado la ferroviaria sin comunicarlos. Además, en los últimos cuatro años el número de paradas de trenes casi se ha duplicado. «Es muy complicado encajar a demanda los horarios de los autobuses al AVE, lo que hay que hacer es dar un servicio regular, desde mi punto de vista, y así lo he propuesto y se está estudiando para que el servicio sea continuado, con una frecuencia de 15, 20 minutos o la que se considere adecuada para que los viajeros no tengan que esperar más de cinco minutos, en su caso», señala.