Detenidos tres hombres en un pueblo de Segovia con 420 kilos de cobre ocultos en un coche

La Guardia Civil detuvo el pasado mes de noviembre a tres hombres tras interceptar en Sepúlveda un vehículo en el que transportaban nueve sacos de hilo de cobre, ocultos bajo una manta, en el marco de un dispositivo contra delitos patrimoniales y robos de cable.

Según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno en Segovia, los ocupantes mostraron nerviosismo durante la intervención, lo que motivó el registro del coche. Preguntados por la procedencia del material, indicaron que se dirigían a una chatarrería de la provincia de Madrid para venderlo, pero sin aportar documentación que acreditara su origen lícito. En coordinación con el equipo Roca -unidades especializadas en seguridad rural y prevención de robos en el campo-, se procedió a la detención de los tres individuos como presuntos autores de un delito de apropiación indebida.

El cobre intervenido estaba completamente limpio, sin restos del recubrimiento plástico, y alcanzó un peso total de 420 kilogramos. La investigación continúa para determinar la procedencia del material e identificar a los posibles perjudicados.

Los detenidos, de 47 a 55 años y residentes en la provincia de Segovia, fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia número 1 de Sepúlveda, junto con el material incautado.