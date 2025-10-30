El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Furgón de la Guardia Civil. El Norte

Detenidos los presuntos autores de un delito de robo mediante un butrón

Sustrajeron herramienta profesional, un termo calentador y 2.500 euros en efectivo, causando además daños materiales

El Norte

El Norte

Segovia

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:37

Comenta

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a dos jóvenes de nacionalidad extranjera, residentes en Madrid, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y un delito de daños, en relación con unos hechos ocurridos el pasado mes de marzo en la localidad de El Espinar.

El ilícito penal tuvo lugar durante la madrugada del día 9 de marzo de 2025, cuando los autores accedieron al polígono industrial y, tras practicar sendos butrones en dos naves industriales, lograron sustraer del interior de una empresa dedicada a la carpintería de aluminio diversa herramienta profesional, 2.500 euros en efectivo y un termo calentador de agua.

Tras una laboriosa investigación desarrollada durante varios meses por el Equipo Roca de la Comandancia de Segovia, que incluyó inspecciones técnicas, análisis de vestigios y seguimiento de indicios, se logró la localización de los presuntos autores en la ciudad de Madrid. Ambos individuos contaban con antecedentes penales por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

