Desvalijan una tienda de deportes en pleno centro de la ciudad Armarios y estanterías revueltas y ropa por el suelo tras el robo sufrido por la tienda. / Óscar Costa Los ladrones forzaron la entrada principal en la madrugada del martes y se llevaron dinero en efectivo y cuantioso material y ropa QUIQUE YUSTE Segovia Miércoles, 20 febrero 2019, 12:14

Los ladrones han vuelto a actuar en pleno centro de la ciudad. Según los cálculos de la Policía Nacional, el nuevo golpe se produjo entre las dos y las cinco de la madrugada de este martes. El objetivo de los cacos ha sido una tienda de deportes situada en la avenida del Acueducto. Los malhechores se hicieron con un botín en metálico y también sustrajeron gran cantidad de ropa, en especial calzado deportivo, así como de material. Los afectados hacían ayer números para cifrar el valor de los efectos robados. «Menos mal que estaba de liquidación», asevera José Antonio, propietario del establecimiento comercial.

Según las primeras investigaciones, los ladrones accedieron al local por la puerta principal. «La han forzado, me ha comentado la policía», explica la víctima. «Simplemente han reventado los bombines», añade. Agentes policiales tomaron huellas para tratar de esclarecer la autoría del robo. Además, el establecimiento cuenta con cámara de videovigilancia que, unida a las de la entidad bancaria situada justo enfrente, pueden resultar claves para identificar a los ladrones. En esta ocasión, la alarma no consiguió evitar el delito «No sé si ha sonado o no», declara el dueño mientras señala «una especie de material viscoso» que los cacos pudieron haber utilizado para inutilizar la alarma.

Intento fallido

«Creo que ha sido algo fortuito. Me ha tocado pagar el pato», comenta resignado, sorprendido por un robo que ha tenido lugar en una de las vías principales de Segovia. «Suele venir bastante policía por esta zona», apostilla. No obstante, la pasada semana hubo un intento de robo en otro local del mismo edificio, pero entonces los malhechores no consiguieron su objetivo.