Entierro en Segovia. Antonio de Torre

«La desgracia te puede surgir también cuando viajas»

Mabel Arribas, agente de seguros, ilustra un cambio social a raíz de la pandemia

Luis Javier González

Segovia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:22

Comenta

Mabel Arribas, agente de seguros de Allianz, ilustra un cambio social a raíz de la pandemia. «Nos hemos concienciado todos más de que es necesario ... que tengamos hechas pólizas de decesos porque no todo el mundo tiene cantidades como las que nos pueden pedir hoy en día en los tanatorios». En especial, un número importante de personas mayores de 70 años que no lo tenía contratado, en parte para cumplir un requisito que muchas residencias de ancianos han establecido como imprescindible para ingresar. Una realidad que tumba bravuconadas como «yo no me voy a morir nunca» o «si me muero, que me echen a una cuneta».

