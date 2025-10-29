«La desgracia te puede surgir también cuando viajas»
Mabel Arribas, agente de seguros, ilustra un cambio social a raíz de la pandemia
Segovia
Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:22
Mabel Arribas, agente de seguros de Allianz, ilustra un cambio social a raíz de la pandemia. «Nos hemos concienciado todos más de que es necesario ... que tengamos hechas pólizas de decesos porque no todo el mundo tiene cantidades como las que nos pueden pedir hoy en día en los tanatorios». En especial, un número importante de personas mayores de 70 años que no lo tenía contratado, en parte para cumplir un requisito que muchas residencias de ancianos han establecido como imprescindible para ingresar. Una realidad que tumba bravuconadas como «yo no me voy a morir nunca» o «si me muero, que me echen a una cuneta».
Otra consecuencia de la pandemia, el incremento de los viajes, va en la misma línea. «Nos hemos dado cuenta de que la vida es muy fugaz, es mejor disfrutar. Estamos moviéndonos muchísimo más y la desgracia te puede surgir también cuando viajas. Nadie está exento de un infarto o de un accidente». Entre los nuevos servicios vinculados al seguro de decesos está el borrado de datos de las redes sociales. El trámite global lo lleva un intermediario de la aseguradora que contacta con la familia. Una de las claves de la calidad del servicio es, a fin de cuentas, la agilidad. «Hemos incorporado nuevas garantías para que los herederos puedan tramitan más rápidamente la herencia».
