«Mientras esté aquí me dejaré la vida en intentar salvar al equipo»

Por sexta vez en las últimas siete semanas, Ramsés Gil tuvo que comparecer en rueda de prensa tras una derrota de la Gimnástica Segoviana. ... Una pésima racha de resultados que el técnico segoviano reconoce que en cualquier otro club hace tiempo que habría supuesto su despido como entrenador del primer equipo. «Cuando te haces entrenador de fútbol sabes que situaciones como esta las vas a pasar tarde o temprano. No hay ningún entrenador que gane siempre o casi siempre. Pero cuando decides hacerte entrenador de la Segoviana eso se multiplica por mucho. Yo podía esperar que estas circunstancias llegarán tarde o temprano, sobre todo compitiendo en una categoría como Primera RFEF. Que iba a ser tan cruel no lo esperaba, pero el fútbol tiene estas cosas. Por el paradigma por el que se evalúa el fútbol yo debería estar en la calle hace dos o semanas o tres. Esto funciona así en todos los lados. Por suerte en Segovia nunca ha sido así», dijo el técnico.

El entrenador segoviano afirmó no estar preocupado por lo que pueda pasar con su futuro. «Yo tengo muy poquito ego para preocuparme por lo que pueda pasar conmigo aquí o en el futuro. Y mucho más siendo entrenador de la Segoviana. Yo no soy un entrenador normal en un equipo normal. Yo llevo treinta años en este club. Cuando vaya a otro equipo seré un entrenador normal más. Pero mientras yo esté aquí me dejaré la vida si procede en intentar salvar al equipo», comentó ¿Y tiene fuerzas para intentarlo? «Si, tengo fuerzas. De sobra», añadió.

Sobre el partido ante la Ponferradina, declaró que tuvo ciertas similitudes con la goleada sufrida en Irún. «Es un partido que queda decantado muy pronto porque no somos capaces de mantenernos en el encuentro cuando nos quedamos con un jugador menos. La segunda parte, sobre todo después del tercer gol, es dejar pasar el tiempo y el partido queda resuelto», indicó.

En este sentido, lamentó no haber aprovechado su oportunidad con igualdad numérica. «Son partidos en los que te cuesta mucho competir. Once contra once el encuentro estaba súper igualado. Hemos tenido una opción clarísima para ponernos por delante y ellos un poste. Estábamos compitiendo muy bien con una variante defensiva que nos estaba dando buen resultado. Pero el fútbol tiene estas cosas. Cuando entras en una dinámica mala y estás con una situación delicada, parece que todo lo malo que te puede pasar te acaba pasando. La única manera de pelear contra eso es estar tranquilos y seguir haciendo las cosas bien porque tarde o temprano se va a revertir. Vamos a intentar que sea el domingo que viene», explicó.

Ramsés reconoció con el partido sentenciado y sin opciones de remontada hizo cambios en la segunda parte pensando en el partido del próximo domingo ante el Ourense, un rival directo en la pelea por la permanencia. «Está claro que todos los partidos son importantísimos y que nosotros hemos perdido los tres últimos que hemos jugado en casa porque hemos entrado en una deriva preocupante, sobre todo a nivel resultados. El Ourense es uno más. Está haciendo las cosas muy bien y ha sido capaz de salir de ahí abajo. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Con calma y con las cabezas limpias tenemos que afrontar los partidos que nos vienen con todas las garantías de poder competirlos y ganarlos. Confiemos en que en esta dinámica negativa acabe pasando cuanto antes».