Los defensores de la Saleta exigen a la Junta negociar las propuestas de inversores

El futuro al que se enfrenta la Saleta, en Santa María la Real de Nieva, todavía no es claro. La plataforma ciudadana en defensa de ... la protección y conservación de este edificio exige a la Junta de Castilla y León que busque una solución para garantizar su pervivencia, ya sea por medio de la negociación con inversores que han presentado proyectos para dotarle de una nueva vida o ceder su gestión al Ayuntamiento del municipio. «Los ciudadanos estamos un poco cansados y decepcionados de que la administración se duerma mientras los expedientes y problemas se pudren en las oficinas con trámites interminables o por desidia», asegura la organización.

Hace justo un año que se fundó la plataforma ciudadana Salvemos la Saleta con el objetivo de reivindicar el valor y la recuperación de «un edificio emblemático» en Santa María la Real de Nieva. Este gran complejo nació como fábrica textil en el siglo XIX, pasó a convertirse en un colegio religioso, un seminario, un instituto público y, finalmente, operó como Escuela Hogar dependiente de la Junta hasta 2018. Desde esa fecha permanece cerrado, lo que favorece el avance del deterioro.

Las propuestas para recuperar la Saleta pasan por su conversión en residencia de ancianos, albergue o centro turístico

«Necesitamos una solución rápida antes de que la Saleta pase a engrosar la larga lista de bienes patrimoniales arruinados que atesora Castilla y León», defendió la entidad ciudadana. En este sentido, multitud de vecinos han participado en una recogida de firmas y en una ronda de conversaciones en busca de personas interesadas en garantizar su supervivencia futura. En estas reuniones se tuvo conocimiento de un plan de rehabilitación impulsado por unos «posibles inversores», quienes estaban estudiando hacerse cargo del edificio para utilizarlo con varios fines.

El listado de propuestas es amplio y, en gran medida, se corresponden con los planes que tenía en mente la plataforma. Algunos de los usos que se barajan es la reconversión de la Saleta en un inmueble comunitario, una moderna residencia de ancianos, un centro turístico de interpretación de la riqueza patrimonial de la comarca o un albergue para los miles de peregrinos que llegan cada año a la localidad gracias a la cercanía del despoblado Fuentes de Carbonero, también en la provincia de Segovia, que goza de un gran atractivo turístico.

La organización tiene constancia de que representantes de los inversores han intentado negociar con la Junta —al menos desde el mes de abril— para avanzar en estas iniciativas. Sin embargo, hasta la fecha no han conseguido cita ni han recibido ninguna respuesta«Ni siquiera les han autorizado visitar el colegio, y a nosotros tampoco», critican los defensores en un comunicado en el que visibilizan su enfado.

La plataforma lamenta a su vez que la Administración regional aún no ha ejecutado las reparaciones en el tejado a las que se comprometió a principios de año. «La excusa es el elevado coste que tendría la reparación, lo que es una exageración en opinión de los expertos consultados», subraya. Por este motivo, teme que la Saleta se vea abocada a la ruina. «Hay que levantar la voz y despertarles», advierten.

Los defensores de este ejemplo del patrimonio segoviano solicitan que la Junta negocie de forma urgente con los inversores o, de modo contrario, ceda el edificio al Consistorio para que este se encargue de gestionar su futuro. La Saleta «dejó de tener uso educativo hace más de seis años, por lo que, en virtud de un expediente de desafectación de uso educativo, debería de pasar sin mayor problema al municipio». Ha comenzado la cuenta atrás, pero «todavía estamos a tiempo», concluyen.