David Llorente ya tiene un oro mundial El segoviano se impone en la bajada individual de Kayak Cross en el canal australiano de Sidney, reconocida por primera vez con un título propio

Luis Javier González Segovia Martes, 30 de septiembre 2025, 09:50 Comenta Compartir

Han tenido que pasar seis años, pero David Llorente ha pasado del según escalón de un podio mundial al primero. Un lapso que ha coincidido con la apuesta de la International Canoe Federation por dar mayor reconocimiento al Kayak Cross, una modalidad que encadena rondas eliminatorias en las que bajan cuatro palistas a la vez y solo los dos primeros siguen adelante. El segoviano se subió al tren desde el principio y es uno de los mejores especialistas del mundo en un formato que en 2024 ya fue por primera vez olímpico y este año ha sumado otro premio, el de considerar la contrarreloj –la bajada cronometrada en solitario que determina quién pasa a la primera eliminatoria y los emparejamientos– como un título mundial en sí mismo. Un palmarés que estrenó él ayer en Australia tras efectuar una bajada casi perfecta: paró el crono en 55,21 segundos, una ventaja amplia 1,12 sobre el segundo, el británico Joseph Clarke, y de 1,68 sobre el checo Jakub Krejci. Así empieza una semana en la que buscará añadir más metales, desde las disciplinas olímpicas de K-1 Slalom o los cruces de Kayak Cross.

Llorente se asomó en septiembre de 2019 a la cúspide del piragüismo en aguas bravas con su plata en K-1 en el Mundial disputado en La Seu d'Urgell, su patio de entrenamiento. Aquello valió un billete olímpico para los Juegos de Tokio que canjeó en 2021 metiéndose en la final, en la que fue décimo. La disciplina reina del kayak, bajadas cronometradas en las que los palistas deben sortear puertas en bajada y en remonte, ha aumentado la competencia en los últimos años, no solo en otras selecciones, sino en la española. Y solo hay un billete olímpico. En París se lo llevó Pau Echaniz, que se colgó el bronce. En ese contexto, el segoviano es uno de 15 o 20 palistas que pueden hacer la bajada buena en una Copa del Mundo y llevarse una medalla. Una incertidumbre que asume, pero que ha tratado de paliar sumando opciones en las batallas a cuatro del Kayak Cross. Ha sido el mejor español de los últimos años y solo unos ajustados criterios de selección le dejaron sin ir los Juegos de 2024.

El oro de Australia, en el canal olímpico de Sidney 2000, ha confirmado su temporada a más. Salvo un despiste por relajación en la bajada cronometrada de la Copa del Mundo de Praga que le dejó fuera de los cruces, en el resto de citas de este circuito ha sido un candidato a las medallas, aunque solo se pudo colgar el bronce en Augsburgo (Alemania). Un periplo con un drama, el de la final de Pau, en la que tuvo a tiro la victoria, pero perdió la cabeza a la hora de decidir por dónde pasar una de las últimas puertas y acabó cuarto. Lo explicó entonces por la fatiga de ácido láctico a la que obliga una competición así: esfuerzos de un minuto a una intensidad total que se van repitiendo y acaban afectando a la capacidad de reacción, a la toma de decisiones. Su físico, algo más pesado que otros palistas, pues él es muy fuerte de tren superior, le da una ventaja para salir en cabeza de los toboganes de salida, pero le hace más vulnerable a la fatiga. Un aspecto que se pondrá a prueba cuando lleguen los cruces, el sábado. Lo que ya ha quedado claro es su potencial en una sola bajada. Manu Ochoa y Pau Echaniz, que eran los otros españoles de la contrarreloj masculina, fueron séptimo y cuadragésimo cuarto, respectivamente.

Aunque la medalla sea un premio menor en comparación con las dos modalidades olímpicas, supone un chute innegable de confianza para alguien que lleva años de una regularidad envidiable que no terminaba de transformar en un día grande. Superada la doble frustración olímpica del año pasado, 2025 marca el inicio del ciclo que desemboca en Los Ángeles 2028 y todas las balas del segoviano esta temporada apuntaban a este Mundial, que lleva ya varias semanas preparando en tierras australianas. Un trabajo que ya da frutos.

Ampliar «Estoy superfeliz de ser primero por primera vez en la historia para mí» Tras la bajada cronometrada de Kayak Cross que le permitió convertirse en el primer campeón del mundo de esta modalidad, David Llorente ponía en contexto el significado de subirse a lo más alto de un podio internacional, un hito personal: «Estoy superfeliz de ser el primero por primera vez en la historia para mí». Aprovechó a la perfección las condiciones que se encontró y su 'flow' según iban saliendo las cosas. «Creo que tuve muy buen agua en la ola. Después, sentí toda la velocidad y dije 'ok, vamos', porque luego, con la adrenalina, haces las últimas paladas con toda la fuerza que tienes». Es la primera vez que escucha el himno en su honor desde lo más alto de un podio internacional desde que se proclamara campeón de Europa sub-23 en 2018. «Me siento muy bien. El año pasado y hace dos años me sentí muy rápido en esta prueba contrarreloj, pero hasta ahora no había hecho una bajada realmente buena. Así que estoy muy feliz de que justo ahora, en el buen momento, en el Campeonato del Mundo, la haya hecho y pueda tener el oro». Todavía tiene por disputar las pruebas de Slalom en K-1 y K-1 por equipos junto a Pau Echaniz y Miquel Travé, además de las eliminatorias de Kayak Cross, el sábado. Antes, mañana empieza el K-1 con la ronda preliminar: buscará a partir de las 2:40 horas de la madrugada española una plaza en semifinales, que tendrán lugar el viernes, como la final. También mañana, cerrará la jornada a las 7:00 con la disputa de la final de Kayak. España fue ayer 8ª en las series.

