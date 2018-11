La cultura como espacio de resistencia José Antonio Pérez Gallego posa junto a miembros del club junto al edificio donde estaba la sede. / Tanarro El Cine Club Studio, uno de los primeros de España, rememora sus orígenes académicos, culturales y deportivos y su papel en defensa de la democracia LUIS GONZÁLEZ Segovia Lunes, 12 noviembre 2018, 12:14

La Academia Studio, fundada en 1961 por José Antonio Pérez Gallego y el fallecido Asterio Llorente –encabezaron un grupo de unos 15 ó 20 profesores– fue la semilla de la que brotó gran parte de la cultura democrática segoviana contra la dictadura. Pérez Gallego daba clase de Matemáticas, Geografía o Historia: «En lo pedagógico, era una academia más que preparaba asignaturas y reválidas, pero tenía una vertiente cultural muy profunda y nos implicamos en una época en la que los movimientos culturales estaban muy controlados por el franquismo». Recuerda que en clase soltaban «unos 'speeches' [discursos] cojonudos» y que un día Asterio, con un inmaculado currículo académico, enunció uno a favor de la huelga. Entre el alumnado había dos hijos de un inspector del Movimiento, que pidió explicaciones y amenazó con mandar a un comisario policial. «Lo pasamos mal en aquella reunión pero la academia se implicó en todo lo que fuese luchar por la democracia y la libertad».

Como consecuencia, varios de sus miembros formaron parte de las candidaturas progresistas –Pérez Gallego fue senador entre 1977 y 1979– a las primeras elecciones democráticas. La academia, que llegó a tener unos 150 alumnos, mantenía un gran prestigio y no bajaba del 90% de aprobados en la reválida. Asterio Llorente recordaba hace siete años, en un texto conmemorativo, el aroma de los pasillos del primer piso de la calle San Juan, con la luz amarillenta de las bombillas con pocos vatios o las sillas de terraza, hechas a mano por varios amigos en un taller. El local se quedó pequeño y pasaron a la calle Ochoa Ondategui para después alojarse en la plaza de El Salvador.

Fue el paraguas para esa actividad cultural que desarrolló el Club Studio, asentado en un local en el número 25 de la calle Cañuelos. Se fundó también en 1961 y los primeros socios salieron de la propia academia, que sirvió de sustento. Lo promovieron grupos de rock, equipos de balonmano, atletismo o piragüismo y se formó la primera tuna de Segovia. Se convirtió en un club de opinión de izquierdas donde tuvieron cabida movimientos que aspiraban a una sociedad democrática. Se impartían conferencias y se presentaron libros de todo tipo. Fue uno de los primeros clubes de España en acogerse a la Ley de Asociaciones.

El entonces transgresor local de la calle Cañuelos es actualmente un garaje. Pérez Gallego conoce bien el barrio porque fue director del instituto de Formación Profesional –ahora Ezequiel González– durante ocho años. «Lo que da vida al barrio son los tres institutos, el Quintanilla, la Escuela de Idiomas y el Ezequiel». Aquel local, la casa del club durante más de 15 años, fue incluso objeto de una pintada cuando aún vivía el dictador: «Rojos, hijos de puta». El exsenador recuerda la zona del actual pabellón Enrique Serichol cuando aún era una instalación polideportiva al aire libre.

El Club Studio era una referencia en balonmano en la región porque los jugadores del Atlético de Madrid venían a la Base Mixta de carros de combate a cumplir el servicio militar y hacían allí los entrenamientos. Pérez Gallego recuerda que Fuensalida «volaba» varios metros con su portentoso salto y los juramentos del portero cuando encajaba un gol. El club compraba las camisetas y los jugadores ponían el resto. «El deporte fue básico como herramienta democrática». Las primeras piraguas de Segovia cayeron entonces; también hubo voleibol en los setenta, pero no floreció demasiado. No podían participar en los campeonatos escolares de fútbol porque no eran una institución oficial, así que lo que hacían era esperar a que hubiera campeón y desafiarles. Y pese a sus trajes nuevos de campeón financiados por el sindicato vertical, los ganadores del curso eran goleados en el campo de Chamberí.

El club, que discutía democráticamente hasta qué vino comprar, figuraba entonces como pionero de la música pop en Segovia y tenían un grupo destacado de armónicas. Los festivales, organizados por Luis Martín eran vanguardia con grupos como los Hurricanes o los Cromáticos y tenían gran seguimiento. El teatro jugó un papel muy importante a principios de los 70 con una obra, estrenada en 1974, que rompió barreras. '¿Quién construyó el Acueducto?' ponía en escena una comida que satirizaba los homenajes que en ese momento estaban llevando a cabo las autoridades para celebrar el milenario del monumento. La obra, concebida como teatral, acabó siendo un musical para disimular la crítica a través de risas y segundas intenciones.

«Cuando empezamos a ensayar quedaba tan sosa que dijimos: 'hay que meter algo de jaleo'. Fue una obra que hizo época», recuerda Aurelio Quintanilla, que interpretó al cónsul Quinto Cecilio Metelo. «Montábamos toda la parafernalia del cónsul y era una crítica a lo que habían hecho oficialmente. Entre la obra y las túnicas que llevábamos, la gente se partía de risa». Él aparecía bañándose en un bidón en calzoncillos, todo un logro para la época, cantando mientras se cepillaba. Se presentó varias veces; llenaron el propio club, el Teatro Juan Bravo o la discoteca Ladreda 25. Otra obra que hizo época fue 'Las puertas cerradas', de José Fernando Dicenta, que estrenó el club en Segovia. Fue una incómoda crítica al nazismo, aliado de Franco durante la Guerra Civil. De hecho, las autoridades exigieron la presencia del autor para permitir el estreno.

Préstamo de embajadas

El Cine Club Studio, el nombre que mantiene en la actualidad, nació a finales de los sesenta como proyecto complementario dentro del propio club, con una actividad a veces secreta y clandestina, y se federó en la organización estatal del sector. Tenía una junta directiva específica y Aurelio, un gran aficionado del cine, era el director. La primera máquina para proyectar películas era una Derby de 16 milímetros que estrenó 'El mercader de las cuatro estaciones', una película de Rainer Werner Fassbinder de 1971, antes que la propia embajada de la Alemania Federal. Una preciada máquina que sucumbió más tarde calcinada mientras era reparada en la sede del Movimiento Comunista en Valladolid durante un atentado.

«Traíamos películas de alguna distribuidora, pero íbamos mucho a las embajadas porque nos las prestaban sin cobrarnos nada», rememora Aurelio Quintanilla, quien había quedado con la alemana para que les mandara una película en el autobús desde Madrid. Pero no llegó nada. A día siguiente, llamó a la embajada porque tenían convocada al público sin nada que proyectar. «¿Hacéis mucha publicidad?», preguntaron. «Yo callado, a ver qué decían», recuerda él. Así que les enviaron la película antes del propio estreno. «Era una película con escenas muy 'subiditas' [por su componente sexual] y al final tuvimos que quitarla a la mitad porque había policía vigilando fuera».

El cine club paró su actividad a finales de los setenta del siglo pasado en una ciudad con más proyecciones, como las del colegio Domingo de Soto o el instituto Andrés Laguna. Y Pérez Gallego va más allá para explicar la desaparición del propio club padre, que se había manifestado con éxito para evitar el traslado de la estatua de Juan Bravo y movilizó a un centenar de personas a un pleno municipal de 1973: «Realmente, desapareció con las primeras elecciones democráticas. Aunque nosotros queríamos mantenerlo como club de opinión, no hubo forma. Cada mochuelo se fue a su olivo». Hay ideas que solo sobreviven hasta que se alcanzan. Entre sus últimos actos, editaron en 1976 un calendario con una obra de un pintor segoviano por mes.

Cuando los cines de los hoteles Sirenas o Victoria y el Teatro Cervantes cerraron, hubo unos meses en que Segovia se quedó sin gran pantalla. Tras varios años sin actividad, el cine club se refundó con el paraguas de la UNED y Pérez Gallego como embajador, pues impartía Sociología y Ciencia Política en la universidad a distancia. Se relanzó en 1983, con proyecciones de entrada libre los viernes en el salón de actos de Caja Segovia en la Bajada del Carmen. El club, que en este curso 2018-2019 –de octubre a junio– cumple su 36ª edición, se consolidó cuando pasó a proyectar en la Escuela de Magisterio. El grueso de la directiva que entró hace 33 años, con Andrés Pablo Llorente como actual presidente, se mantiene y Pérez Gallego es presidente de honor. «Me han dado ese título por la labor de transporte. Estaba sempre de la Sepulvedana a la UNED trasladando películas de 25 y hasta 50 kilos, como 'Apocalypse Now'. ¡Cómo pesaban!», ríe.

Juan Carlos García es el secretario y el tercero que sobrevive de aquella foto de 1985. En los primeros dos años apenas se proyectaron una decena de películas; la oferta llegaría hasta las setenta con el cambio de siglo. La cartelera de este curso es de 54 filmes. Además de películas de calidad que no se han estrenado en salas, hay ciclos específicos: con la Escuela de Idiomas, el Día de la Mujer, Derechos Humanos, uno más reciente de ecología –cumple su tercer año– y otro de embajadas, que este año será holandés y brasileño.

Pese al impacto de las tecnologías en el sector y la piratería, Juan Carlos no teme por el futuro. «Los que vienen son ya habituales. Muchos no vienen solo a la película, sino a tomarse luego la caña y comentarla. Se hace mucha relación social». El número de socios se restringió al principio a 500, pero se amplió después y llegó a superar el millar (1.060) a comienzos de siglo; ahora están en 680, que financian el 80% del presupuesto, con una cuota anual de 28 euros que da derecho a ver las proyecciones para socios. Otro buen número de las 91 proyecciones –en el edificio Santiago Hidalgo, la antigua sede de Magisterio– son de entrada libre. «Y tampoco nos preocupa demasiado descender en socios porque antes teníamos auténticos problemas de aforo [unos 220]». En las elecciones del club, cada cuatro años, no hay candidaturas alternativas. «Y como se les ocurra decir que lo dejamos, nos tiran piedras», ironiza.