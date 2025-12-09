El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Miguel Marina (izq.) y Enrique Guilabert, de CESM, en una movilización. El Norte

«No es culpa nuestra, nos hemos visto abocados»

El presidente del Sindicato Médico de Segovia desea «el menor perjuicio posible» y recomienda a los pacientes aplazar sus citas para estos días: «Es posible que no le atiendan»

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:07

Comenta

La convocatoria de huelga que empiaza hoy martes y que continuará durante otros días consecutivos hasta el viernes incluido, es para todos los departamentos del ... Complejo Asistencial Universitario de Segovia y para los consultorios urbanos y rurales de la Atención Primaria. La coyuntura incluye servicios mínimos para cubrir Urgencias y aquel tipo de cuidado que no se puede demorar. «Funcionará como un domingo o un día festivo», resume el presidente del Sindicato Médico de Segovia (CESM), Miguel Marina. En última instancia, el seguimiento es decisión particular de cada profesional, pero en los últimos paros estuvo en torno al 70% en la provincia. «No sabemos cuántos acudirán o cuántos dejarán de acudir, es impredecible porque la gente ya va llegando a un agotamiento; pero esperamos que se genere el menor perjuicio posible a la población. No es culpa nuestra, nos hemos visto abocados por la incompetencia del Ministerio para negociar», expone el representante del colectivo.

