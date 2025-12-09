La convocatoria de huelga que empiaza hoy martes y que continuará durante otros días consecutivos hasta el viernes incluido, es para todos los departamentos del ... Complejo Asistencial Universitario de Segovia y para los consultorios urbanos y rurales de la Atención Primaria. La coyuntura incluye servicios mínimos para cubrir Urgencias y aquel tipo de cuidado que no se puede demorar. «Funcionará como un domingo o un día festivo», resume el presidente del Sindicato Médico de Segovia (CESM), Miguel Marina. En última instancia, el seguimiento es decisión particular de cada profesional, pero en los últimos paros estuvo en torno al 70% en la provincia. «No sabemos cuántos acudirán o cuántos dejarán de acudir, es impredecible porque la gente ya va llegando a un agotamiento; pero esperamos que se genere el menor perjuicio posible a la población. No es culpa nuestra, nos hemos visto abocados por la incompetencia del Ministerio para negociar», expone el representante del colectivo.

Los centros de salud tendrán dos médicos de servicios mínimos por la mañana y uno en los centros de guardia. El hospital contará con cuarenta efectivos de mínimos por la mañana, que se reducirán a veinticinco en jornada de tarde y noche. La actividad urgente incluye UCI, Oncología Médica y Radioterápica, Diálisis, quirófanos en supuestos de pacientes que requieran cirugía invasiva, Hospital de Día y Farmacia Hospitalaria, áreas en las que se presta una asistencia vital y requieren del 100% de la asistencia.

«No tiene por qué avisar»

Las consultas ordinarias –pongamos por ejemplo, oftalmología– dependerán de la decisión del médico. «Habrá que respetar su derecho a la huelga. Hay incertidumbre, el paciente no sabe si se le va a atender o no porque el médico no tiene por qué avisar. Si se va a producir un trastorno importante, es aconsejable intentar modificar la cita para otra fecha. Que la población sepa que hay huelga y es posible que no le atiendan», advierte Marina. Un paro médico recorre un delicado equilibrio entre la reivindicación y el impacto al paciente, pues a mayor seguimiento, menos atención. «Sentimos evidentemente el perjuicio a la población, pero hay un Ministerio responsable».

Entre otras demandas, el colectivo a nivel nacional reivindica la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores por penosidad y riesgos laborales; la subida del pago por guardias al 175%, así como asegurar la voluntariedad y remuneración en las jornadas complementarias. A esas demandas se añaden mejoras retributivas, como un complemento transitorio a su sueldo por la pérdida de la paga extra de 2010.

El lema con el que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Castilla y León, en la que está incluida la delegación de CESM Segovia, ha resumido su causa en 'ocho sinrazones que lo dicen todo'. De esta manera, justifica con la partícula 'sin' sus carencias. Habla de la falta de voz de «un colectivo esencial y minoritario que sigue sin poder decidir sobre sus condiciones laborales»; también de jornadas sin límites «que superan lo razonable», y de descansos «insuficientes». Además, en ese lema de la protesta también tiene cabida la crítica a «la falta de estabilidad incluso tras conseguir una plaza fija». A mayores, esgrime la falta de elección para hacer las guardias, la de una valoración profesional insuficiente en un contexto en el que «las agresiones van en aumento» o del complicado relevo con «jóvenes ya agotados y quemados nada más empezar».