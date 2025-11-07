«Por culpa de unos pocos no nos apetece salir por la noche»

Quique Yuste Segovia Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:29 Comenta Compartir

La autorización para poder recoger y descargar clientes en las VPA de la ciudad no es el único cambio que se negocia para la futura ... modificación del reglamento que regula el sector del taxi en Segovia. En la última reunión mantenida entre el Ayuntamiento, la asociación Radio Taxi y la asociación de hostelería Festur se puso de manifiesto los problemas que se producen las madrugadas de los fines de semana, con una oferta que en muchos momentos es insuficiente para satisfacer la demanda. «Es una de las cosas de las que más se quejan los hosteleros», dijo José Luis Horcajo, concejal de Servicios.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión