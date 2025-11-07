Segovia«Por culpa de unos pocos no nos apetece salir por la noche»
Los taxistas afirma que los actos incívicos lastran la oferta durante las madrugadas de los fines de semana
Segovia
Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:29
La autorización para poder recoger y descargar clientes en las VPA de la ciudad no es el único cambio que se negocia para la futura ... modificación del reglamento que regula el sector del taxi en Segovia. En la última reunión mantenida entre el Ayuntamiento, la asociación Radio Taxi y la asociación de hostelería Festur se puso de manifiesto los problemas que se producen las madrugadas de los fines de semana, con una oferta que en muchos momentos es insuficiente para satisfacer la demanda. «Es una de las cosas de las que más se quejan los hosteleros», dijo José Luis Horcajo, concejal de Servicios.
El edil abogó por encontrar una solución que garantice la presencia de taxistas suficientes, sobre todo en aquellas paradas que suelen prestar servicios básicos. No obstante, reconoció que los taxistas que trabajan por la noche tienen que enfrentarse en algunas ocasiones a clientes «en malas condiciones». Así, apuntó que «al final pagamos justos por pecadores».
El presidente de la Asociación Profesional Radio Taxi Segovia, Jesús Trujillo, reconoció el problema. «Nosotros estamos haciendo el esfuerzo de organizar guardias», declaró, con especial atención en cubrir la demanda entre las dos y las cuatro de la tarde. Más problemas encuentran por la madrugada. «La noche da miedo, directamente. Es temeroso. Cuando nos toca guardia localizada… Es una pena salir y que toque gente incívica y maleducada. Es por culpa de unos pocos incívicos que no nos apetece salir por la noche. No es plato de buen gusto», indicó.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión