Ataúdes. Óscar Costa

¿Cuánto cuesta morirse en Segovia?

«Segovia no es de los sitios más caros, en Madrid estamos acostumbrados a que se paguen los nichos y el coste es mucho más alto»

Luis Javier González

Segovia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:22

Comenta

El coste funerario, que se traslada posteriormente a las pólizas, crece en Segovia entre un 3 y un 4% al año, calcula el presidente del ... Colegio de Mediadores de Seguros de Segovia, Carlos de Pablos, que pone en valor la «calidad» del servicio. Quizás sea mayor en los no asegurados. «Ponte que a lo mejor antes pagan 6.000 y ha subido 1.000 en cuatro o cinco años». Los costes coyunturales asociados a la pandemia fueron de un 30%. «Segovia no es de los sitios más caros, en Madrid estamos acostumbrados a que se paguen los nichos y el coste es mucho más alto». Las esquelas en prensa de una provincia pequeñas son poco frecuentes en la capital, pues apenas hay medios locales y el espacio en periódicos de tirada nacional es mucho más caro.

