¿Cuánto cuesta morirse en Segovia?
«Segovia no es de los sitios más caros, en Madrid estamos acostumbrados a que se paguen los nichos y el coste es mucho más alto»
Segovia
Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:22
El coste funerario, que se traslada posteriormente a las pólizas, crece en Segovia entre un 3 y un 4% al año, calcula el presidente del ... Colegio de Mediadores de Seguros de Segovia, Carlos de Pablos, que pone en valor la «calidad» del servicio. Quizás sea mayor en los no asegurados. «Ponte que a lo mejor antes pagan 6.000 y ha subido 1.000 en cuatro o cinco años». Los costes coyunturales asociados a la pandemia fueron de un 30%. «Segovia no es de los sitios más caros, en Madrid estamos acostumbrados a que se paguen los nichos y el coste es mucho más alto». Las esquelas en prensa de una provincia pequeñas son poco frecuentes en la capital, pues apenas hay medios locales y el espacio en periódicos de tirada nacional es mucho más caro.
Hay entierros en localidades dispersas del norte con microbuses para conectarlas. Con estas particularidades, el consejo de los mediadores de seguros es reflejar el lugar deseado para el enterramiento, que no suele variar. «La gente que vive fuera suele querer venir a los sitios a los que ha nacido». En caso de que varíen los costes, la filosofía es adaptar el capital asegurado a las particularidades de la zona: puede que no cubra todos los servicios o que se devuelva la diferencia a los herederos, aunque lo habitual gastar la cobertura y, por ejemplo, poner más flores. El coste medio del traslado de otras zonas de España a Segovia está en 5.000 euros. Más dificultades hay para residentes fuera de España: no existe la figura del seguro de decesos, que está vinculado al de vida. «Cuando falleces, te dan un capital, no te dan el servicio».
