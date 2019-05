Cuenta atrás para la Virgen del Acueducto

«He tratado de devolverle algo de la esencia que en su día tuvo»

Detalle de la limpieza. / Antonio Tanarro

Graziano Panzieri ha sido el encargado de restaurar la imagen original. La escultura tiene un aspecto estupendo, una vez limpiada y consolidada. «Estaba muy deteriorada. Hace diez años o así subimos en una cesta para comprobar el estado y he notado que ha empeorado. La piedra, una piedra caliza muy blanca, está muy erosionada, aunque, afortunadamente, tiene partes muy bien conservadas. Debajo de la capa de contaminación y excrementos de ave hemos encontrado restos de la policromía original en la corona, en el pelo y en la base de la escultura. La erosión es muy patente en la parte delantera, que es donde más ha dado la lluvia. El agua ha lavado la imagen. La miras y es como una imagen borrosa, le falta definición. Tiene ojos, nariz, boca, está el Niño, pero todo muy difuminado», dice el restaurador.

El tamaño y el peso han dificultado la labor de Panzieri. «Hasta ayer mismo trabajé con ella tumbada. Ahora estoy interviniendo en la parte posterior y es preciso mantenerla de pie. Hay que maniobrar con cuidado. ¿Plazos? Los va marcando el trabajo. Yo ya he hecho toda la labor de consolidación, estucado e integración pictórica. En ningún momento me he permitido reconstruir detalles que le faltan, parte de los pliegos del pelo, la mano... Me he limitado a la limpieza y la consolidación. Si le meto algo de mortero, aprovecho y le doy un poco de forma, pero no engaño, no reconstruyo; solo trato de adecentarla y devolverle un poco de la esencia que en su día tuvo». La Virgen tiene a sus pies dos ángeles que sujetan una cartela en la que solo puede leerse, y con dificultad, 'Mater Dei'. De los dos querubines se conserva el de la izquierda. El otro ha desaparecido completamente, desgastado por el agua como terrón de azúcar. La Virgen, de autor desconocido, era una pieza hermosa. «Estaba muy bien tallada y completamente policromada. La idea es adjuntarle, en el lugar donde quede expuesta, una explicación de cómo era en su origen», señala Panzieri.

El restaurador tiene todavía por delante la elaboración de la réplica que se colocará en la hornacina. Está a la espera de recibir el molde de silicona para verter la resina. La imagen pesará 50 o 60 kilos, lo que obligará a anclarla al Acueducto, para evitar riesgos. «La Virgen llevará dos anillas a la espalda. Hay dos posibilidades: que un herrero haga dos clavos largos y planos, en forma de L, que habría que colocar entre sillar y sillar, sin taladrar la piedra; o utilizar los tacos que emplean los escaladores, que no dañan. Pero hay que anclarla. No queda más remedio. La original se sujetaba por su propio peso», añade el restaurador.