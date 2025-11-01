El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un momento del pleno municipal. M. R.

Cuéllar realiza una modificación presupuestaria para hacer frente a los gastos de este año

No contó con el apoyo de los grupos de la oposición que criticaron la falta de cumplimiento del presupuesto y que éste estaba mal ejecutado

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:30

Comenta

El pleno del Ayuntamiento de Cuéllar aprobó, con los votos en solitario del equipo de gobierno, una modificación presupuestaria de casi 140.000 euros para ... ajustar el dinero entre las diferentes partidas para que exista crédito suficiente para hacer frente a los gastos que son necesarios acometer este año. Así lo señaló la concejala de Hacienda, Lucía Arranz, que apuntó que llevar una modificación presupuestaria a la sesión ordinaria de octubre es algo común en las instituciones puesto que es el último plazo para que entren en vigor antes de que finalice el ejercicio.

