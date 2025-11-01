Cuéllar realiza una modificación presupuestaria para hacer frente a los gastos de este año

El pleno del Ayuntamiento de Cuéllar aprobó, con los votos en solitario del equipo de gobierno, una modificación presupuestaria de casi 140.000 euros para ... ajustar el dinero entre las diferentes partidas para que exista crédito suficiente para hacer frente a los gastos que son necesarios acometer este año. Así lo señaló la concejala de Hacienda, Lucía Arranz, que apuntó que llevar una modificación presupuestaria a la sesión ordinaria de octubre es algo común en las instituciones puesto que es el último plazo para que entren en vigor antes de que finalice el ejercicio.

Arranz señaló que esta modificación tenía un carácter más técnico que político, destacando que el Ayuntamiento está siendo más prudente que en 2024 en lo que se refiere al gasto corriente, si bien, detalló que en algunos casos el precio de los servicios básicos ha aumentado, por lo que muchos de los cambios de esta modificación van destinado a ello. Como ejemplo apuntó que el consumo en biomasa ha subido un 16% respecto al año pasado, y cada factura mensual en invierno supone alrededor de 40.000 euros.

Así, se han suplementado varias partidas relativas a los servicios básicos, asegurando así que existe dinero suficiente para hacer frente a grandes facturas de las que se desconoce su importe, pero su tendencia es al alza, como la biomasa, el agua potable o la recogida de residuos. En total, apuntó, se han revisado más de 50 partidas, por lo que agradeció el trabajo de la intervención municipal.

Entre las más destacables, Arranz señaló por ejemplo las partidas de limpieza, que suman más de 16.000 euros, puesto que con el nuevo pliego del servicio, el precio del mercado se ha encarecido y las facturas son mayores. También se incorporan 15.000 euros a la partida para arreglos viales, con el objetivo de cambiar llaves de paso de agua, mejorando así la red municipal.

Además se han incluido 8.000 euros para la modificación del proyecto de cambio de cubierta de la piscina climatizada, con el objetivo de actualizarlo y contar con un documento para poder presentar al Consejo Superior de Deportes y otras instituciones con el fin de conseguir subvenciones y la financiación necesaria para su ejecución.

Para financiar todo ello se han utilizado 21.140 euros que se han deducido del IVA de los festejos taurinos, y el montante restante, de remanente de tesorería. Arranz detalló que el IVA deducido de los festejos taurinos ha sido en total de algo más de 33.000 euros, pero el resto se quedan en una vinculación para gastar en otros proyectos.

Oposición

Desde la oposición fueron críticos con esta modificación presupuestaria, y tanto la concejala no adscrita, Nuria Fernández, como el Partido Popular, votaron en contra de la misma. Fernández señaló que se trata de un cambio para atender prácticamente solo gastos esenciales, recordando que en mayo realizaron otra modificación para cubrir falta de créditos en personal. A su juicio se tenía que tener previsto y criticó también la financiación con remanentes de tesorería, destacando que este «no es infinito»

Fernández mostró su preocupación porque los presupuestos deben tener «una planificación real y no una gestión a golpe de urgencia», recordando que hay que tender a hacer una guía para las necesidades del pueblo, y que la ejecución de modificaciones presupuestarias para cubrir gastos esenciales «para mí, denota que el presupuesto no está bien realizado», apuntando que sí puede tener una movilidad, pero hay que tener previstas las subidas de personal o de los servicios que se prestan, pidiendo ser más rigurosos y apuntando que el presupuesto no está siendo realista.

También los populares, a través de su portavoz, Daniel Martín, criticaron que se trata de la enésima modificación presupuestaria de este ejercicio, y que se acumulan ya más de 600.000 euros gastados del remanente. El argumento de que este cambio era necesario para ajustar las partidas de gastos, a su juicio no es válido, pues se podía haber realizado en la anterior modificación. Señalaron que el equipo de gobierno las utiliza para maquillar gastos imponibles al Ayuntamiento, por ejemplo en materia jurídica, por lo que son «modificaciones políticas en su conjunto, muchas son decisiones que ustedes toman», apuntaron.

También hicieron hincapié en la utilización de parte del IVA deducido de los festejos taurinos, criticando que se deduce dinero de unas cuentas «que desconocen los grupos y la ciudadanía». Todo ello sin olvidarse de criticar el gasto en el remanente de tesorería, del que «han dilapidado la mitad»; o de criticar la ejecución real del presupuesto, «tan vivo que sigue saltando de año en año porque no ejecutan las obras».