Cuéllar fomenta a pie de calle el ocio responsable entre los jóvenes
MÓNICA RICO Cuéllar Domingo, 26 mayo 2019, 12:55

Los Paseos de San Francisco cambian este fin de semana su zona habitual de paseo para convertirse en el centro del ocio, la formación y la información de los más jóvenes. La duodécima edición de la Feria de la Juventud y la Igualdad abrió ayer sus puertas a decenas de personas (de todas las edades), que disfrutaron de una jornada llena de actividades. Futbolines y mesas de ping pong tomaron el pasillo central de esta céntrica zona de Cuéllar y atrajeron a grupos de adolescentes y jóvenes, y a familias al completo. Por allí se dejaron ver también la concejala de Juventud, Nuria Fernández, aspirante a la Alcaldía de la villa, y la de Servicios Sociales, Montserrat Sanz, que marcaron algunos goles en estos clásicos juegos que enfrentan a dos equipos de la liga española en madera y miniatura.

Otros prefirieron el balón a tamaño natural y a lo largo de la mañana participaron en el campeonato 3x3 de fútbol sala, en un campo provisional instalado en la zona del quiosco-bar de Los Paseos. La feria no se olvida de los más pequeños, y para ellos especialmente se celebraron talleres de pintacaras, por lo que en apenas unos minutos la zona se llenó de tigres, gatos, arco iris, flores y mucho colorido, algo que se repitió también en los talleres de manualidades, con grandes mesas llenas de pinturas, papeles, tijeras y todo tipo de material.

Juegos intergeneracionales

Un año más, no se perdieron la cita los voluntarios del Centro de Día de Personas Mayores, con sus juegos intergeneracionales. Ellos se encargan de explicar el funcionamiento y las normas de la rana o de los bolos y pequeños y jóvenes descubren cómo era la diversión hace años, probando su puntería en ambas modalidades. El rocódromo instalado fue un imán, no solo para los más jóvenes, sino también para los adultos. Y es que la feria no excluye a nadie en sus actividades.

En las casetas instaladas se podían encontrar videojuegos y consolas, muy demandadas, mientras que el escenario principal durante la mañana fue tomado por Ferris El Mago y su divertido espectáculo. De forma simultánea se desarrolló también un taller de zancos y malabares. Por la tarde el público fue en aumento. La actividad diaria de esta zona de recreo se mezcló con las propuestas de la feria, entre ellas una divertida gimcana en la que los participantes tuvieron que buscar u tesoro, un torneo de ping pong, otro de futbolín, talleres de break dance y rap o exhibiciones de kárate y de kick boxing.

Como novedad, se desarrollaron dos talleres organizados por la Concejalía de Asuntos Sociales centrados en la igualdad y puestos en marcha gracias al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El primero de ellos, para chavales de entre 10 y 14 años, se centró en el buen trato y la prevención de la violencia de género, mientras que el segundo, de 10 a 16 años, fue de gamificación, con juegos de mesa educativos centrados en la igualdad. Ambos fueron impartidos por la Asociación para la Igualdad 50/50 de la localidad vallisoletana de Portillo.

Formación

Además de ocio, la Feria de la Juventud y la Igualdad también ofrece un espacio de formación e información sobre temas como derechos humanos, cooperación, universidad, cultura y medio ambiente. De hecho, con la puesta en marcha de esta iniciativa se trata de fomentar el asociacionismo y acercar a los jóvenes el conocimiento de programas, proyectos y acciones de distintas instituciones, empresas y organismos, todo ello de la mano de asociaciones y fundaciones, espacios de información juvenil, de interculturalidad o de medio ambiente. También hay una amplia oferta de naturaleza y un espacio dedicado al voluntariado.

Toda esta oferta también se podrá encontrar en los paseos durante la jornada de hoy, de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas. Además, regresarán las actividades de ocio y diversión, como una montaña elástica, los talleres de manualidades y pomas de jabón gigantes o los pintacaras. Además, por la mañana habrá talleres de percusión, de orientación (senderismo y montaña), campeonato de fútbol sala, torneo de ping pong y juegos tradicionales y, por la tarde, torneos de tiro con arco, ajedrez y futbolín y un concurso de grafitis, entre otras muchas actividades.