Cuéllar celebrará en noviembre la segunda Semana Internacional de Cine

Tras el éxito de su primera edición, la Semana Internacional de Cine de Cuéllar (SICC) ya calienta motores para su segunda cita en el municipio, ... que se desarrollará del 14 al 22 de noviembre. El objetivo es consolidar el festival como un referente cultural en el ámbito rural, creando un evento que no solo impulse el conocimiento cinematográfico, sino que también dinamice la vida social y económica de la comarca, atrayendo a visitantes y residentes por igual.

Ya se conocen algunas pinceladas de la programación, como que la inauguración contará con Piermario Ticozzelli, artista y escritor italiano reconocido por su sensibilidad y su profunda conexión con el arte renacentista, y su monólogo 'Entre el cielo y la calle', una pieza inspirada en la vida y el legado del pintor Caravaggio. Este acto marcará el inicio de una semana llena de proyecciones, encuentros y actividades.

Además, durante la SICC, la localidad de la provincia de Segovia recibirá también a una de las voces más auténticas del cine español contemporáneo, contando con la presencia de Juana Macías Alba, directora ganadora de un Goya en 1999 al mejor cortometraje de ficción por 'Siete cafés por semana', que participará en la proyección de 'Las chicas de la Estación', su última obra.

Esta iniciativa cuellarana nació durante la SEMINCI de Valladolid en su edición de 2023, cuando Rafael de Benito y José María Velasco, dos cinéfilos que asistían a diario al festival, se propusieron crear una semana de cine en su lugar de residencia. El evento tuvo el año pasado una buena acogida del público, completándose el aforo en las proyecciones de horario nocturno y alcanzando el 70% de asistencia en las sesiones de tarde. Todas las actividades paralelas agotaron plazas y en redes sociales se superaron las 45.000 visualizaciones.