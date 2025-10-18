El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Uno de los talleres de cine impartidos en la anterior edición. M. R.

Cuéllar celebrará en noviembre la segunda Semana Internacional de Cine

Esta nueva edición, que dará comienzo el día 14, trabaja por consolidar el festival como un referente cultural en el ámbito rural segoviano

Mónica Rico

Mónica Rico

Segovia

Sábado, 18 de octubre 2025, 14:36

Tras el éxito de su primera edición, la Semana Internacional de Cine de Cuéllar (SICC) ya calienta motores para su segunda cita en el municipio, ... que se desarrollará del 14 al 22 de noviembre. El objetivo es consolidar el festival como un referente cultural en el ámbito rural, creando un evento que no solo impulse el conocimiento cinematográfico, sino que también dinamice la vida social y económica de la comarca, atrayendo a visitantes y residentes por igual.

