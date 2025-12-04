Cuéllar acaba con los problemas de presión en el agua en uno de sus barrios más jóvenes

Cuéllar ha acabado ya con los problemas de presión que venía sufriendo el barrio de Fuente de la Bola, gracias a la instalación de un ... nuevo grupo de bombeo, con lo que se ha mejorado el servicio de agua potable en una de las zonas que se ha llenado de vecinos en los últimos tiempos, tras acabar con los problemas de ocupación surgidos en el pasado y ya resueltos.

Es por ello que muchas de las viviendas se habían habitado de forma reciente, y, como consecuencia del aumento en el número de vecinos, éstos habían sufrido importantes problemas de presión en sus hogares, algunos de ellos desde el punto de vista de sistema de calefacción, ya que las calderas no encontraban la presión suficiente para poder arrancar, y otros sobre la incomodidad de darse una ducha con una evidente ausencia de presión.

El Ayuntamiento trabajó con el servicio municipal de agua que gestiona Aquona en la detección de problemas, y se instalaron distintos medidores para buscar una solución apropiada a las necesidades de los vecinos, que finalmente ha pasado por la instalación de un nuevo grupo de presión, lo que se ha realizado con una inversión de 38.180 euros, a los que se suman otros costes como proyecto o dirección de obras, y con lo que se ha contribuido a aumentar la presión y el caudal en 46 viviendas.

El alcalde, Carlos Fraile, destacó que cuando se tuvo conocimiento de la problemática, se estudió la mejor solución técnica a abordar, «sorprendiéndonos que esta instalación no se hubiera contemplado antes, dada la altura en la que se construyó el barrio». Es por ello que se buscó la mejor solución, que ha pasado por la instalación de un grupo de bombeo en la red de abastecimiento de agua potable para solventar los problemas de bajo caudal y presión que habían manifestado los usuarios.

El desarrollo de los trabajos ha consistido en la intercepción de la red municipal para la realización de un bypass que ha hecho pasar el suministro por un grupo de bombeo con depósito de almacenamiento de 1.000 litros, todo ello dentro de una caseta prefabricada de hormigón con cuadro eléctrico conectado al armario de baja tensión municipal cercano.

El grupo de bombeo incluye dos bombas, un calderín hidropresor y un depósito de agua de 1.000 litros. Las bombas pueden funcionar de forma alterna o conjunta, para asegurar el suministro a la red existente. Todo ello se ha incluido dentro de una caseta de hormigón que se ha instalado en la zona derecha de acceso al barrio y para la que ha sido necesaria la realización de una pequeña adaptación de la rasante, además de ejecutar una pequeña losa de hormigón para soportar de manera óptima el peso de la caseta, que tiene una superficie útil de algo más de ocho metros cuadrados, con puerta de acceso, ventilación natural y luz LED.

La totalidad del importe de la obra, que se sitúa en torno a los 42.000 euros, venía reflejada en el presupuesto municipal de Cuéllar de este año 2025, y se financia parcialmente con el Plan de inversiones anuales de la Diputación de Segovia.