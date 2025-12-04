El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Grupo de presión instalado para mejorar el servicio de agua en Fuente de la Bola. M. R.

Cuéllar acaba con los problemas de presión en el agua en uno de sus barrios más jóvenes

El Ayuntamiento ha mejorado el servicio mediante la instalación de un nuevo grupo de bombeo en la zona de Fuente de la Bola

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:25

Comenta

Cuéllar ha acabado ya con los problemas de presión que venía sufriendo el barrio de Fuente de la Bola, gracias a la instalación de un ... nuevo grupo de bombeo, con lo que se ha mejorado el servicio de agua potable en una de las zonas que se ha llenado de vecinos en los últimos tiempos, tras acabar con los problemas de ocupación surgidos en el pasado y ya resueltos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan un coche en la balsa donde podrían estar Maritrini y su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Un aparatoso accidente en Arroyo de la Encomienda deja seis vehículos dañados
  3. 3

    Revienta con piedras la cristalera de una tienda de telefonía de Delicias y huye antes de que llegue la Policía
  4. 4 Denunciados por cazar una liebre y estar con cinco galgos en un coto sin autorización
  5. 5

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  6. 6

    La hermana de Esther López: «Un jurado popular le va a decir alto y claro que la ha asesinado»
  7. 7

    Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal
  8. 8

    Calles de Delicias, La Rondilla y el entorno del Paseo de Zorrilla asumen la mayor llegada de extranjeros
  9. 9

    Catorce minutos de audiencia preliminar para volver a solicitar la apertura de juicio oral en el caso Esther López
  10. 10 El parricida de León confiesa los hechos: «Soy consciente y soy el culpable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cuéllar acaba con los problemas de presión en el agua en uno de sus barrios más jóvenes

Cuéllar acaba con los problemas de presión en el agua en uno de sus barrios más jóvenes