Funcionarios de la cárcel de Segovia protestan el pasado septiembre en la visita de Marlaska. De Torre

Cuatro funcionarios de la cárcel de Segovia de baja tras una reyerta, un forcejo y una sublevación

La organización Tu Abandono Me Puede Matar advierte de que el centro no está preparado para los reclusos peligrosos que están entrando

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 16 de octubre 2025, 22:18

Comenta

La cárcel de Segovia siguen sufriendo la violencia de algunos presos que han llegado al centro penitenciario para cumplir sus condenas. Pero como afirman fuentes ... sindicales de la organización profesional Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), las instalaciones de Perogordo se construyeron hace un cuarto de siglo con otra intención que no es la de albergar a reclusos tan peligrosos como los que ahora conviven con el resto de internos y a los que tienen que vigilar, controlar y reducir en sus arranques de furia los funcionarios que trabajan dentro de sus muros.

