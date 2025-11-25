Cuatro detenidos por la venta de droga en las inmediaciones de la UVA en Segovia La policía ha intervenido cocaína, marihuana y material para dosificar en una operación cerca del campus María Zambrano

El Norte Segovia Martes, 25 de noviembre 2025, 10:50

La Policía Nacional de Segovia han desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en las inmediaciones del campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid. La investigación se inició meses atrás, tras recibirse informaciones que apuntaban a que un hombre de origen dominicano estaba dedicándose a la venta de droga en las cercanías de la plaza Universidad. Las primeras comprobaciones permitieron corroborar estos datos, por lo que el Grupo de Estupefacientes puso en marcha diversas diligencias de investigación. Gracias a ellas se pudo determinar que el investigado realizaba ventas de cocaína y marihuana a todo tipo de clientes, con los que contactaba tanto por teléfono como en persona, habitualmente en las proximidades de un bar situado en la avenida de la Constitución.

Finalmente, el pasado martes día 11 se procedió a la detención del principal investigado, seguida de la de otras tres personas implicadas en los hechos, dos de las cuales formaban parte de su núcleo familiar. En los registros efectuados se incautaron 475 gramos de marihuana, 68 gramos de cocaína, 3.030 euros en efectivo, sustancias de corte, una báscula de precisión y diversos elementos utilizados para la confección de las dosis.

Durante el desarrollo de la investigación, la Policía Nacional contó con la colaboración de la Policía Local de Segovia, en el ámbito de sus competencias. Con esta actuación, la Policía Nacional desarticula un punto de venta de droga situado en las proximidades del campus universitario. Los investigadores no descartan que se produzcan nuevas detenciones relacionadas con estos hechos.