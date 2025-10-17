El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia y la subdelegada saludan a los agentes incorporados. El Norte

Cuarenta nuevos guardias civiles 'fichan' por la provincia para reforzar su seguridad

Las incorporaciones se repartirán por 19 de los 31 acuartelamientos que el Instituto Armado posee en todo el territorio de Segovia

El Norte

El Norte

Segovia

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:58

La Comandancia de la Guardia Civil de Segovia cuenta con cuarenta nuevos agentes que se han incorporado recientemente a distintas tareas y servicios y que refuerzan la plantilla que viene desempeñando las funciones de velar por los derechos de la ciudadanía, con especial atención a quienes habitan en el diseminado y cada vez más despoblado medio rural, para que su presencia no les haga sentirse desprotegidos y desamparados. El teniente coronel jefe del Instituto Armado en la provincia, Benito Donate, y la subdelegada del Gobierno, Marian Rueda, han recibido y dado la bienvenida a los nuevos guardias.

Dentro de estas incorporaciones hay un capitán, cinco cabos primeros, otros cuatro cabos y los treinta restantes son agentes de Benemérita. Por sexos, de los cuarenta activos que pasan a engrosar las huestes de Segovia, cuarto son mujeres. En cuanto a sus procedencias, provienen de otras provincias de Castilla y León, así como de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid.

Tal y como especifica la Subdelegación del Gobierno en Segovia, los nuevos guardias civiles se van a desplegar y ocupar de distintos destinos a lo largo y ancho de la provincia. Así, van a trabajar en 19 de los 31 cuarteles que el Instituto Armado posee en territorio segoviano.

También van a encargarse de distintos empleos, como seguridad ciudadana, tráfico y en los operativos que organice la unidad de reacción rápida y apoyo que se despliega para intensificar la seguridad ciudadana en situaciones de alto riesgo. Los agentes están destinados a los acuartelamientos de Bernardos, Boceguillas, Cantalejo, Cantimpalos, Coca, Cuéllar, El Espinar, Martín Muñoz, Montejo, Navafría, Navas de Riofrío, Prádena, Real Sitio de San Ildefonso, Riaza, Sangarcía, Segovia, Sepúlveda, Turégano y Villacastín.

