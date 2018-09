CSIF critica «colapsos» en la Jefatura de Tráfico porque «está sin cubrir la mitad de la plantilla» Ciudadanos esperan en el vestíbulo de la Jefatura Provincial de Tráfico de Segovia / . Antonio De Torre Según el sindicato, solo hay 17 puestos cubiertos de 31 y advierte de que la situación se agravará por las jubilaciones EL NORTE Segovia Sábado, 8 septiembre 2018, 12:19

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta del «colapso» que sufre la Jefatura Provincial de Tráfico de Segovia «porque está sin cubrir la mitad del personal de la plantilla», lo que «se ha convertido en un quebradero de cabeza para los ciudadanos segovianos que quieran realizar cualquier trámite relativo a vehículos, sanciones o conductores, y también para los trabajadores de ese servicio público». La organización asegura que solo hay 17 puestos cubiertos de 31, según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Las consecuencias de la falta de la mitad del personal en la Jefatura Provincial de Tráfico «se han visto agravadas por las vacaciones de este verano», explica CSIF, «provocando que muchos días la ventanilla de atención al público haya estado atendida por un único empleado, de los doce que debería haber de plantilla, estando cubiertas solo cuatro plazas».

También suele ocurrir, afirma CSIF, que la página web no ofrezca a los usuarios la posibilidad de concertar la cita previa «por estar completo el horario de atención al cliente para los siguientes días, y al intentarlo nuevamente sigue saliendo el mismo mensaje». La dificultad para concertar una cita «en un periodo de tiempo razonable está obligando a los segovianos a probar en jefaturas de otras provincias como Valladolid y Madrid, o a pagar a una gestoría para que realice esos trámites, con los consiguientes perjuicios, incomodidades y costes, unas circunstancias intolerables e inadmisibles», señala el sindicato, quien considera «lamentable» que un servicio público básico «no pueda atender adecuadamente y en tiempo a los ciudadanos».

Por ejemplo, cuando solicitan el permiso internacional que les permita conducir en otros países; cuando se realizan matriculaciones o transferencias de vehículos; o cuando los conductores hayan extraviado el carné o el permiso de circulación. «Situaciones en las que los afectados pueden sufrir graves perjuicios o riesgos a ser multados», recuerda CSIF.

Consecuencias económicas

«El retraso en la presentación de un recurso contra una multa o en obtener información sobre ella a través de las dependencias de la Jefatura, aunque pueda hacerse por medios telemáticos, puede tener también consecuencias económicas negativas para el conductor, mientras que, si pagas a una gestoría, los trámites los tienes resueltos en pocos días», indica.

Este sindicato insiste en que de una plantilla que reconoce la RPT de 31 trabajadores, «y que ya no se dimensionó adecuadamente en su día, porque no se había tenido en cuenta que hay muchos usuarios que vienen de Madrid a hacer sus trámites a la Jefatura de Segovia, ahora solo quedan cubiertas y operativas 17 plazas del total para realizar el mismo trabajo o más». Pone de ejemplo el incremento de actividad que han generado «las autoescuelas de otros lugares que pueden examinar en Segovia». Advierte, además, que esta situación de falta de personal, si no se toman medidas, «se verá agravada el próximo verano por las nuevas jubilaciones».