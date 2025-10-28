Cs pide una nueva regulación para la carga y descarga que evite el «colapso diario» La regulación vigente, aprobada hace casi una década, «no responde a la realidad logística, turística y comercial de hoy», según Otero

El Norte Segovia Martes, 28 de octubre 2025, 14:06 Comenta Compartir

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia llevará al próximo pleno ordinario, que tendrá lugar el viernes, una moción en la que propone una revisión y actualización del sistema de carga y descarga de mercancías, especialmente en la Calle Real, donde «el colapso es diario». La portavoz del grupo, Noemí Otero, cree que la regulación vigente, aprobada hace casi una década, «ya no responde a la realidad logística, turística y comercial de la ciudad».

Otero recuerda que las franjas horarias actuales (7:30-10:15 horas) concentran las operaciones en escaso margen temporal, lo que ocasiona acumulaciones de camiones y furgonetas, maniobras peligrosas y riesgos para peatones y visitantes. «La Calle Real es una arteria peatonal con alta presencia de turistas desde primeras horas y mantener el mismo horario de hace diez años sin haberlo revisado es algo que se debe corregir», señala.

La moción de Ciudadanos plantea la actualización del sistema de carga y descarga de mercancías, especialmente en el casco histórico; la habilitación de espacios alternativos en calles aledañas para descongestionar la Calle Real; el establecimiento de una única franja horaria fuera del recinto amurallado, y la modificación de la Ordenanza de Circulación para prever tarjetas especiales de estacionamiento para vehículos de reparto.

Otero subraya las «ventajas» de ampliar y racionalizar los horarios fuera del recinto amurallado: reducción de riesgos laborales para los repartidores, menor peligro para peatones, mejor distribución del trabajo diario de comercios y transportistas, optimización del uso del aparcamiento por mayor rotación y facilidades para el reparto a domicilio.

La medida, según Otero, no pretende perjudicar la actividad comercial, sino todo lo contrario: «Una regulación moderna y flexible favorece al comercio local porque facilita suministros ordenados y reduce las molestias para vecinos y visitantes».

En relación con los presupuesto, la portavoz de Ciudadanos considera que erróne que el alcalde, José Mazarías, haya empezado por encomendar a la oposición la elaboración del proyecto, según sus palabras. «El proyecto de presupuestos es el más importante para cualquier gobierno. Que el alcalde encomiende esta tarea a la oposición demuestra una preocupante falta de planificación y liderazgo político. Parece que Mazarías se haya cansado de ser alcalde de la ciudad y por eso pide a la oposición que haga su labor de impulso y gestión» Ciudadanos participará en la negociación de las cuentas para 2026 una vez se cumpla íntegramente el acuerdo presupuestario de 2025, suscrito el pasado 30 de marzo entre PP y Ciudadanos. «La ejecución del acuerdo hasta el momento ha sido muy deficiente, con compromisos incumplidos en materia de comercio, movilidad, urbanismo, accesibilidad o cultura. Una vez cumplido lo pactado, estaremos en disposición de sentarnos a hablar del futuro presupuesto».