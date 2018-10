Cruz Roja Juventud debate rebajar la edad mínima de voluntariado a los 12 años Algunos de los 160 voluntarios llegados desde toda España, durante la inauguración. / Antonio De Torre La sección juvenil de la organización celebra su junta general extraordinaria en Segovia ÁLVARO GÓMEZ Segovia Sábado, 20 octubre 2018, 12:43

Voluntarios de Cruz Roja Juventud (CRJ) de toda España debatirán este fin de semana los retos de futuro en la decimosexta edición de su junta general, esta vez de carácter extraordinario, que se celebra en Segovia. La principal cuestión que pondrán sobre la mesa es la nueva estrategia para el voluntariado, con la posibilidad de rebajar la edad mínima –que ahora se sitúa en los 16 años– para permitir a los jóvenes de 12 o más años participar activamente en la organización. Hasta ahora, los menores de entre 12 y 16 años tienen el carácter de afiliados, pero la nueva ley de voluntariado permite retocar esta figura. Este tema es «lo suficientemente importante» para convocar la junta extraordinaria, según declaró Carlos Cortés, director nacional de CRJ, quien explicó que en toda España cuentan con cerca de 1.800 afiliados y más de 19.000 voluntarios. Todos ellos estarán representados por los 160 jóvenes que han acudido al encuentro inaugurado, que se desarrollará hasta mañana.

El presidente provincial de Cruz Roja, José Luis Montero, declaró que los jóvenes tratarán asuntos «muy importantes para el futuro de la organización». «Ver gente tan joven es una sorpresa», señaló, «pues no los hay en nuestros pueblos porque se marchan a estudiar a otras ciudades y apenas existe tejido asociativo».

Por su parte, Andrés Torquemada, concejal de Participación Ciudadana, alabó la «gran cantidad de programas» que ofrece Cruz Roja y en especial CRJ, pues desde el área que dirige es testigo de que tienen iniciativas destinadas a menores, gente de avanzada edad, al mundo rural o a la mujer, entre otros. Torquemada consideró que la acción voluntaria de «una organización tan consolidada» es «encomiable» y declaró que son la «chispa» para conseguir implicar a los jóvenes.

En el acto también estuvo presente Manuel Ramos, presidente del Consejo de la Juventud de España, quien opinó que la posible falta de participación en el entorno rural es una cuestión de corresponsabilidad intergeneracional. «Cuando alguien no participa es porque siente que no es útil; y si siente que no es útil es porque el territorio no le contesta», indicó.